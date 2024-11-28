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Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

28 ноября 2024 г. 13:00

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13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

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13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

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12:37 Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

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12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

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12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

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12:06 Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

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09:30 У Байдена приказали Украине мобилизовать 18-летних — Ранок.LIVE

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00:08 Кривонос назвал сумму, потраченную на некачественные мины

27 ноября 2024
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17:54 Коммунальщик ответил, насколько изношен водопровод в Киеве

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17:50 Заявление Ермака о переговорах и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

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13:34 Нагорняк сказал, как скоро восстановлят энергосистему после атаки

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13:00 Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

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12:37 Железняк заявил, когда украинцам ждать повышения налогов

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12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

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Text

12:06 Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

Text

09:30 У Байдена приказали Украине мобилизовать 18-летних — Ранок.LIVE

Text

00:08 Кривонос назвал сумму, потраченную на некачественные мины

27 ноября 2024
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17:54 Коммунальщик ответил, насколько изношен водопровод в Киеве

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17:50 Заявление Ермака о переговорах и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Россия совершила массированную атаку по Украине, пытаясь уничтожить энергосистему. Между тем парламентская ассамблея НАТО поддержала план победы Зеленского, но Альянс до сих пор не предоставил обещанное оружие еще с лета.

Об этом и не только можно будет услышать в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 28 ноября

В эфире прозвучат такие темы, как поддержка со стороны НАТО разрешения Украине бить вглубь России, а также одобрение плана победы Владимира Зеленского. Кроме того, обсудят и то, что страны НАТО до сих пор не передали всю ПВО и другую помощь, обещанную на июльском саммите, как говорил Президент Украины.

Также темой обсуждения будет массированная атака по Украине со стороны России и трудности работы ГУР по уничтожению российских заводов.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Тарас Загородний, политтехнолог;
  • Юрий Романюк, глава Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО";
  • Дмитрий Наталуха, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, "Слуга Народа";
  • Сергей Куюн, эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95";
  • Константин Матвиенко, политический эксперт;
  • Лилия Грубий — специальный корреспондент Государственного информационного агентства MOLDPRES по стране и за рубежом.

Напомним, в Украине в четверг, 28 ноября, тревога продолжалась более 9 часов — какие последствия. Также западные СМИ заявили, что США готовят новый пакет помощи Украине.

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14:08 Бои на Херсонщине — как оккупанты хотят отбивать Кинбурнскую косу

14:05 Разрушения в 14 регионах — ГСЧС ликвидирует последствия атаки

14:02 Действуют три очереди отключений – какая ситуация со светом

13:59 Боец ВСУ объяснил, почему необходимо снизить возраст мобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:59 Голодные и замерзшие — на Одесчине мама сбежала от шести детей

13:47 Путин пригрозил ударить Орешником по Киеву

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12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

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12:11 В КМВА ответили, за какие средства поставят елку в Киеве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:06 Шаманов сообщил подробности ракетного удара по Киеву

Text

09:30 У Байдена приказали Украине мобилизовать 18-летних — Ранок.LIVE

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00:08 Кривонос назвал сумму, потраченную на некачественные мины

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