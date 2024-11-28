Массированные обстрелы Украины и позиция НАТО — эфир День.LIVE

Россия совершила массированную атаку по Украине, пытаясь уничтожить энергосистему. Между тем парламентская ассамблея НАТО поддержала план победы Зеленского, но Альянс до сих пор не предоставил обещанное оружие еще с лета.

Об этом и не только можно будет услышать в эфире День.LIVE, который начнется в 13:00.

Эфир День.LIVE 28 ноября

В эфире прозвучат такие темы, как поддержка со стороны НАТО разрешения Украине бить вглубь России, а также одобрение плана победы Владимира Зеленского. Кроме того, обсудят и то, что страны НАТО до сих пор не передали всю ПВО и другую помощь, обещанную на июльском саммите, как говорил Президент Украины.

Также темой обсуждения будет массированная атака по Украине со стороны России и трудности работы ГУР по уничтожению российских заводов.

Гости сегодняшнего эфира:

Тарас Загородний, политтехнолог;

Юрий Романюк, глава Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО";

Дмитрий Наталуха, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития, "Слуга Народа";

Сергей Куюн, эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании "А-95";

Константин Матвиенко, политический эксперт;

Лилия Грубий — специальный корреспондент Государственного информационного агентства MOLDPRES по стране и за рубежом.

Напомним, в Украине в четверг, 28 ноября, тревога продолжалась более 9 часов — какие последствия. Также западные СМИ заявили, что США готовят новый пакет помощи Украине.