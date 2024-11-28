Масований обстріл України та позиція НАТО — ефір День.LIVE

Росія здійснила масовану атаку по Україні, намагаючись знищити енергосистему. Тим часом парламентська асамблея НАТО підтримала план перемоги Зеленського, але Альянс досі не надав обіцяну зброю ще з літа.

Про це і не тільки можна буде почути в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 28 листопада

Під час ефіру пролунають такі теми, як підтримка з боку НАТО дозволу Україні бити вглиб Росії, а також схвалення плану перемоги Володимира Зеленського. Крім того, обговорять й те, що країни НАТО досі не передали всю ППО та іншу допомогу, обіцяну на липневому саміті, як казав Президент України.

Також темою обговорення буде масована атака по Україні з боку Росії та труднощі в роботі ГУР щодо знищення російських заводів.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Тарас Загородній, політтехнолог;

Юрій Романюк, голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО";

Дмитро Наталуха, Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, "Слуга Народу ";

Сергій Куюн, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95";

Костянтин Матвієнко, політичний експерт;

Лілія Грубий — спеціальний кореспондент Державного інформаційного агентства MOLDPRES по країні та за кордоном.

Нагадаємо, в Україні у четвер, 28 листопада, тривога тривала понад 9 годин — які наслідки. Також західні ЗМІ заявили, що США готують новий пакет допомоги для України.