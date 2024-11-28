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Масований обстріл України та позиція НАТО — ефір День.LIVE

Масований обстріл України та позиція НАТО — ефір День.LIVE

28 листопада 2024 р. 13:00

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13:00 Масований обстріл України та позиція НАТО — ефір День.LIVE

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13:00 Масований обстріл України та позиція НАТО — ефір День.LIVE

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12:37 Железняк заявив, коли українцям чекати на підвищення податків

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12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

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12:11 У КМВА відповіли, за які кошти поставлять ялинку у Києві

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12:06 Шаманов повідомив нові подробиці ракетного удару по Києву

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Росія здійснила масовану атаку по Україні, намагаючись знищити енергосистему. Тим часом парламентська асамблея НАТО підтримала план перемоги Зеленського, але Альянс досі не надав обіцяну зброю ще з літа.

Про це і не тільки можна буде почути в ефірі День.LIVE, який розпочнеться о 13:00.

Ефір День.LIVE 28 листопада

Під час ефіру пролунають такі теми, як підтримка з боку НАТО дозволу Україні бити вглиб Росії, а також схвалення плану перемоги Володимира Зеленського. Крім того, обговорять й те, що країни НАТО досі не передали всю ППО та іншу допомогу, обіцяну на липневому саміті, як казав Президент України.

Також темою обговорення буде масована атака по Україні з боку Росії та труднощі в роботі ГУР щодо знищення російських заводів. 

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Тарас Загородній, політтехнолог;
  • Юрій Романюк, голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО";
  • Дмитро Наталуха, Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, "Слуга Народу ";
  • Сергій Куюн, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95";
  • Костянтин Матвієнко, політичний експерт;
  • Лілія Грубий — спеціальний кореспондент Державного інформаційного агентства MOLDPRES по країні та за кордоном.

Нагадаємо, в Україні у четвер, 28 листопада, тривога тривала понад 9 годин — які наслідки. Також західні ЗМІ заявили, що США готують новий пакет допомоги для України.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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