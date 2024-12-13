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Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

13 декабря 2024 г. 13:00

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13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

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13:00 Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

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19:55 Лимиты на банковские переводы — Южанина назвала, кто под прицелом

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19:36 Южанина назвала количество подозрительных банковских операций

Text

18:03 Гетманцев объяснил, повлияют ли новые налоги на зарплату учителей

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17:50 У Дуды заговорили о войне, Макрон ответил — эфир Вечір.LIVE

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17:43 Дунда ответил, будут ли на инаугурации в США украинские нардепы

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16:41 Попенко объяснил, сколько киевляне могут сидеть без света зимой

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, народный депутат Ирина Констанкевич, политтехнолог Тарас Загородний, военный обозреватель Василий Пехньо и политический эксперт Константин Матвиенко. В частности, они обсудят массированный российский обстрел Украины.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира прокомментируют увеличение отключений света из-за российской атаки и новый пакет помощи от Соединенных Штатов Америки, который уже согласовал Джо Байден.

Они также отреагируют на информацию, что новоизбранный Президент США Дональд Трамп не сможет легко уговорить Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина на переговоры.

Среди других тем:

  • в Киеве сотрудники ТЦК остановили мужчину, который спешил спрятаться во время воздушной тревоги;
  • государство в этом году помогло приобрести жилье более четырем тыс. семьям ветеранов;
  • пуски ракет "Кинжал" сегодня впервые были осуществлены из района Нижегородской области.

Напомним, 13 декабря российские оккупанты совершили массированный обстрел Украины. Враг запустил 287 целей.

В результате атаки во всех регионах Украины применяются три очереди графика почасовых отключений электроэнергии одновременно.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:48 В сети появилась карта запуска ракет РФ – куда летели цели

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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