Массированный обстрел Украины и помощь от США — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, народный депутат Ирина Констанкевич, политтехнолог Тарас Загородний, военный обозреватель Василий Пехньо и политический эксперт Константин Матвиенко. В частности, они обсудят массированный российский обстрел Украины.

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Эфир День.LIVE

Гости эфира прокомментируют увеличение отключений света из-за российской атаки и новый пакет помощи от Соединенных Штатов Америки, который уже согласовал Джо Байден.

Они также отреагируют на информацию, что новоизбранный Президент США Дональд Трамп не сможет легко уговорить Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина на переговоры.

Среди других тем:

в Киеве сотрудники ТЦК остановили мужчину, который спешил спрятаться во время воздушной тревоги;

государство в этом году помогло приобрести жилье более четырем тыс. семьям ветеранов;

пуски ракет "Кинжал" сегодня впервые были осуществлены из района Нижегородской области.

Напомним, 13 декабря российские оккупанты совершили массированный обстрел Украины. Враг запустил 287 целей.

В результате атаки во всех регионах Украины применяются три очереди графика почасовых отключений электроэнергии одновременно.