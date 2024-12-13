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Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

13 грудня 2024 р. 13:00

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22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

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22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

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18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

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17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

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17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

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17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

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13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

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08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
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23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

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23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
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23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, народний депутат Ірина Констанкевич, політтехнолог Тарас Загородній, військовий оглядач Василь Пехньо та політичний експерт Костянтин Матвієнко. Зокрема, вони обговорять масований російський обстріл України.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Гості ефіру прокоментують збільшення відключень світла через російську атаку та новий пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки, який вже погодив Джо Байден.

Вони також відреагують на інформацію, що новообраний Президент США Дональд Трамп не зможе легко вмовити Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна на переговори.

Серед інших тем: 

  • у Києві співробітники ТЦК зупинили чоловіка, який поспішав сховатися під час повітряної тривоги;
  • держава цього року допомогла придбати житло понад чотирьом тисячам родин ветеранів;
  • пуски ракет "Кинджал" сьогодні вперше були здійснені з району Нижньогородської області.

Нагадаємо, 13 грудня російські окупанти здійснили масований обстріл України. Ворог запустив 287 цілей.

Внаслідок атаки в усіх регіонах України застосовуються три черги графіка погодинних відключень електроенергії одночасно.

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06:34 Виплати на оздоровлення військових — як їх отримати

06:30 Чи можливі рейди ТЦК на новорічні свята

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

06:22 Яких ухилянтів найбільше карають судді — адвокатка дала відповідь

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Пенсії під загрозою — коли ПФУ може припинити виплати

06:05 Битва за Чорнобиль — як ліквідовували аварію на ЧАЕС

06:01 В Ощадбанку висловились щодо термінів старих карток

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23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
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23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить