Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали кандидат політичних наук Олексій Буряченко, народний депутат Ірина Констанкевич, політтехнолог Тарас Загородній, військовий оглядач Василь Пехньо та політичний експерт Костянтин Матвієнко. Зокрема, вони обговорять масований російський обстріл України.

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Ефір День.LIVE

Гості ефіру прокоментують збільшення відключень світла через російську атаку та новий пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки, який вже погодив Джо Байден.

Вони також відреагують на інформацію, що новообраний Президент США Дональд Трамп не зможе легко вмовити Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна на переговори.

Серед інших тем:

у Києві співробітники ТЦК зупинили чоловіка, який поспішав сховатися під час повітряної тривоги;

держава цього року допомогла придбати житло понад чотирьом тисячам родин ветеранів;

пуски ракет "Кинджал" сьогодні вперше були здійснені з району Нижньогородської області.

Нагадаємо, 13 грудня російські окупанти здійснили масований обстріл України. Ворог запустив 287 цілей.

Внаслідок атаки в усіх регіонах України застосовуються три черги графіка погодинних відключень електроенергії одночасно.