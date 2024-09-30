Массированная атака на Украину и новые кадровые решения — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о массированной российской атаке на Сумы, Запорожье и Харьковскую область. Также обсудим сообщения об очередных кадровых перестановках.
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О чем эфир
Сегодня в эфире Ранок.LIVE также узнаем о том, как прошла встреча Президента Украины Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.
Гости сегодняшнего эфира:
- председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
- президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
- экономический эксперт Юрий Гаврилечко;
- народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;
- народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;
- политтехнолог Руслан Рохов;
- член делегации ПАСЕ, народный депутат Украины Юрий Камельчук.
Ранее мы писали, что в Нью-Йорке прошла встреча Президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа. Они обсудили войну России против Украины и пути достижения мира.
Также Зеленский встретился с вице-президентом США Камалой Харрис. Украинский лидер поблагодарил американские партии за поддержку и заявил, что без помощи США Украина не сможет ни победить, ни достичь справедливого мира.