Массированная атака на Украину и новые кадровые решения — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о массированной российской атаке на Сумы, Запорожье и Харьковскую область. Также обсудим сообщения об очередных кадровых перестановках.

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О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE также узнаем о том, как прошла встреча Президента Украины Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Гости сегодняшнего эфира:

председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;

президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;

экономический эксперт Юрий Гаврилечко;

народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;

народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;

политтехнолог Руслан Рохов;

член делегации ПАСЕ, народный депутат Украины Юрий Камельчук.

Ранее мы писали, что в Нью-Йорке прошла встреча Президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа. Они обсудили войну России против Украины и пути достижения мира.

Также Зеленский встретился с вице-президентом США Камалой Харрис. Украинский лидер поблагодарил американские партии за поддержку и заявил, что без помощи США Украина не сможет ни победить, ни достичь справедливого мира.