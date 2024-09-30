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Массированная атака на Украину и новые кадровые решения — эфир Ранок.LIVE

Массированная атака на Украину и новые кадровые решения — эфир Ранок.LIVE

30 сентября 2024 г. 8:00

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08:00 Массированная атака на Украину и новые кадровые решения — эфир Ранок.LIVE

29 сентября 2024
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18:39 Удар по Константиновке — полиция помогает вытаскивать людей из-под завалов

28 сентября 2024
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12:36В КГГА думают, как отключить должников от централизованного отопления

27 сентября 2024
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23:58 Нардеп сделал заявление о работе иностранных журналистов с украинскими военными

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21:04 Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

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17:50 Планы Путина на Украину и встреча Зеленского с Трампом — эфир Вечір.LIVE

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14:56 Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

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13:00Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

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10:32 Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

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08:00Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

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08:00 Массированная атака на Украину и новые кадровые решения — эфир Ранок.LIVE

29 сентября 2024
Text

18:39 Удар по Константиновке — полиция помогает вытаскивать людей из-под завалов

28 сентября 2024
Text

12:36 В КГГА думают, как отключить должников от централизованного отопления

27 сентября 2024
Text

23:58 Нардеп сделал заявление о работе иностранных журналистов с украинскими военными

Text

21:04 Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

Text

17:50 Планы Путина на Украину и встреча Зеленского с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

Text

13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

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10:32 Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

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08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о массированной российской атаке на Сумы, Запорожье и Харьковскую область. Также обсудим сообщения об очередных кадровых перестановках.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE также узнаем о том, как прошла встреча Президента Украины Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Гости сегодняшнего эфира:

  • председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко;
  • президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • экономический эксперт Юрий Гаврилечко;
  • народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко;
  • народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;
  • политтехнолог Руслан Рохов;
  • член делегации ПАСЕ, народный депутат Украины Юрий Камельчук.

Ранее мы писали, что в Нью-Йорке прошла встреча Президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа. Они обсудили войну России против Украины и пути достижения мира.

Также Зеленский встретился с вице-президентом США Камалой Харрис. Украинский лидер поблагодарил американские партии за поддержку и заявил, что без помощи США Украина не сможет ни победить, ни достичь справедливого мира.

 

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13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

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10:32 Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

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