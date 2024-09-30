Масована атака на Україну та нові кадрові рішення — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про масовану російську атаку на Суми, Запоріжжя та Харківщину. Також обговоримо повідомлення про чергові кадрові перестановки.
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Про що ефір
Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE також дізнаємося про те, як минула зустріч Президента України Володимира Зеленського із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;
- президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
- економічний експерт Юрій Гаврилечко;
- народний депутат України, заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
- нродна депутатка України, член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;
- політтехнолог Руслан Рохов;
- член делегації ПАРЄ, народний депутат України Юрій Камельчук.
Раніше ми писали, що у Нью-Йорку відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа. Вони обговорили війну Росії проти України та шляхи досягнення миру.
Також Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Український лідер подякував американським партіям за підтримку та заявив, що без допомоги США Україна не зможе ні перемогти, ні досягнути справедливого миру.