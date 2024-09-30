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Масована атака на Україну та нові кадрові рішення — ефір Ранок.LIVE

Масована атака на Україну та нові кадрові рішення — ефір Ранок.LIVE

30 вересня 2024 р. 08:00

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08:00 Масована атака на Україну та нові кадрові рішення — ефір Ранок.LIVE

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13:00Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

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08:00Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

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08:00 Масована атака на Україну та нові кадрові рішення — ефір Ранок.LIVE

29 вересня 2024
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18:39 Удар по Костянтинівці — поліція допомагає витягувати людей з-під завалів

28 вересня 2024
Text

12:36 В КМДА думають, як відключити боржників від централізованого опалення

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

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14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

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08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про масовану російську атаку на Суми, Запоріжжя та Харківщину. Також обговоримо повідомлення про чергові кадрові перестановки.

Подивитися ефір можна за посиланням

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE також дізнаємося про те, як минула зустріч Президента України Володимира Зеленського із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко;
  • президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
  • економічний експерт Юрій Гаврилечко;
  • народний депутат України, заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
  • нродна депутатка України, член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук;
  • політтехнолог Руслан Рохов;
  • член делегації ПАРЄ, народний депутат України Юрій Камельчук.

Раніше ми писали, що у Нью-Йорку відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти Сполучених Штатів Дональда Трампа. Вони обговорили війну Росії проти України та шляхи досягнення миру. 

Також Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Український лідер подякував американським партіям за підтримку та заявив, що без допомоги США Україна не зможе ні перемогти, ні досягнути справедливого миру.

 

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08:45 Єрмак пояснив, чому деякі деталі Плану перемоги будуть засекречені

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:36 Мізинець, середній, великий — що означають жести пальцями

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