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Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2024 г. 8:00

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08:00Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

1 октября 2024
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22:27 Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

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21:29 "Жінки-фенікс" — актриса Хильская поделилась историей о потере любимого на войне

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18:43 День защитников и защитниц Украины - чего одесситы желают нашим бойцам

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18:11Премьера проэкта "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надежда Хильская

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17:50 Кадровые изменения в МОУ и статус заявки Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE.

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16:41 В Третьей штурмовой сообщили, сколько длится обучение операторов FPV-дронов

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14:50 Гончаренко заявил, что возврат 30 тыс. грн всем военным до сих пор не реализован

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13:00 Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

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12:15 Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

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08:00 Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

1 октября 2024
Text

22:27 Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — актриса Хильская поделилась историей о потере любимого на войне

Text

18:43 День защитников и защитниц Украины - чего одесситы желают нашим бойцам

Text

18:11 Премьера проэкта "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надежда Хильская

Text

17:50 Кадровые изменения в МОУ и статус заявки Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:41 В Третьей штурмовой сообщили, сколько длится обучение операторов FPV-дронов

Text

14:50 Гончаренко заявил, что возврат 30 тыс. грн всем военным до сих пор не реализован

Text

13:00 Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:15 Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

Россияне расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении, в НАТО избрали нового генерального секретаря, а война между Израилем и Ливаном набирает новые обороты.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00 на YouTube канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 2 октября

Приглашенные гости эфира:

  • Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины".
  • Юрий Романюк, глава общественной организации "Украина в НАТО".
  • Павел Фролов, нардеп от фракции "Слуга народа".
  • Игорь Рейтерович, политолог.
  • Роман Еделев, юрист-международник.
  • Олег Дунда, нардеп от фракции "Слуга народа".
  • Владимир Пилипенко, заслуженный юрист.
  • Андрей Смолий, политический эксперт.
  • Виталий Саранцев, спикер ОТУ "Харьков"

Во время эфира приглашенные гости поделятся экспертными мнениями и представят эксклюзивные комментарии.

Напомним, Иран впервые применил свою гиперзвуковую ракету Fattah-1 во время нападения на Израиль.

Тем временем аналитики Института изучения войны предположили, что армия РФ полностью захватила Угледар.

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08:54 Во Львове ВЛК признала мужчину здоровым без обследований — решение суда

08:48 В ГУР показали кадры эвакуации украинцев из Ливана

08:30 Кто с военных может уволиться из рядов ВСУ уже сейчас — перечень оснований

08:27 В Минздраве рассказали, когда медицинский каннабис появится в аптеках

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:23 Российские диверсанты изменили активность на границе — что происходит вблизи РФ

08:19 Льготы на оплату жилья и услуги ЖКХ — как получить и что для этого нужно

08:15 Гасперини оценил Шахтер перед матчем в Лиге чемпионов

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1 октября 2024
Text

22:27 Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — актриса Хильская поделилась историей о потере любимого на войне

Text

18:43 День защитников и защитниц Украины - чего одесситы желают нашим бойцам

Text

18:11 Премьера проэкта "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надежда Хильская

Text

17:50 Кадровые изменения в МОУ и статус заявки Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:41 В Третьей штурмовой сообщили, сколько длится обучение операторов FPV-дронов

Text

14:50 Гончаренко заявил, что возврат 30 тыс. грн всем военным до сих пор не реализован

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13:00 Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

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12:15 Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте