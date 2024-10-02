Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

Россияне расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении, в НАТО избрали нового генерального секретаря, а война между Израилем и Ливаном набирает новые обороты.
Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00 на YouTube канале Новини.LIVE.
Эфир Ранок.LIVE 2 октября
Приглашенные гости эфира:
- Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины".
- Юрий Романюк, глава общественной организации "Украина в НАТО".
- Павел Фролов, нардеп от фракции "Слуга народа".
- Игорь Рейтерович, политолог.
- Роман Еделев, юрист-международник.
- Олег Дунда, нардеп от фракции "Слуга народа".
- Владимир Пилипенко, заслуженный юрист.
- Андрей Смолий, политический эксперт.
- Виталий Саранцев, спикер ОТУ "Харьков"
Во время эфира приглашенные гости поделятся экспертными мнениями и представят эксклюзивные комментарии.
Напомним, Иран впервые применил свою гиперзвуковую ракету Fattah-1 во время нападения на Израиль.
Тем временем аналитики Института изучения войны предположили, что армия РФ полностью захватила Угледар.