Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

Россияне расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении, в НАТО избрали нового генерального секретаря, а война между Израилем и Ливаном набирает новые обороты.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00 на YouTube канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE 2 октября

Приглашенные гости эфира:

Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины".

Юрий Романюк, глава общественной организации "Украина в НАТО".

Павел Фролов, нардеп от фракции "Слуга народа".

Игорь Рейтерович, политолог.

Роман Еделев, юрист-международник.

Олег Дунда, нардеп от фракции "Слуга народа".

Владимир Пилипенко, заслуженный юрист.

Андрей Смолий, политический эксперт.

Виталий Саранцев, спикер ОТУ "Харьков"

Во время эфира приглашенные гости поделятся экспертными мнениями и представят эксклюзивные комментарии.

Напомним, Иран впервые применил свою гиперзвуковую ракету Fattah-1 во время нападения на Израиль.

Тем временем аналитики Института изучения войны предположили, что армия РФ полностью захватила Угледар.