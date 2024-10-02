Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

Росіяни розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку, у НАТО обрали нового генерального секретаря, а війна між Ізраїлем та Ліваном набирає нових обертів.
Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Ефір Ранок.LIVE 2 жовтня
Запрошені гості ефіру:
- Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України".
- Юрій Романюк, голова громадської організації "Україна в НАТО".
- Павло Фролов, нардеп від фракції "Слуга народу".
- Ігор Рейтерович, політолог.
- Роман Єделєв, юрист-міжнародник.
- Олег Дунда, нардеп від фракції "Слуга народу".
- Володимир Пилипенко, заслужений юрист України.
- Андрій Смолій, політичний експерт .
- Віталій Саранцев, речник ОТУ "Харків"
Під час ефіру запрошені гості поділяться експертними думками та нададуть ексклюзивні коментарі.
Нагадаємо, Іран вперше застосував свою гіперзвукову ракету Fattah-1 під час нападу на Ізраїль.
Тим часом аналітики Інституту вивчення війни припустили, що армія РФ повністю захопила Вугледар.