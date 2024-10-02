Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

Росіяни розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку, у НАТО обрали нового генерального секретаря, а війна між Ізраїлем та Ліваном набирає нових обертів.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 2 жовтня

Запрошені гості ефіру:

Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України".

Юрій Романюк, голова громадської організації "Україна в НАТО".

Павло Фролов, нардеп від фракції "Слуга народу".

Ігор Рейтерович, політолог.

Роман Єделєв, юрист-міжнародник.

Олег Дунда, нардеп від фракції "Слуга народу".

Володимир Пилипенко, заслужений юрист України.

Андрій Смолій, політичний експерт .

Віталій Саранцев, речник ОТУ "Харків"

Під час ефіру запрошені гості поділяться експертними думками та нададуть ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, Іран вперше застосував свою гіперзвукову ракету Fattah-1 під час нападу на Ізраїль.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни припустили, що армія РФ повністю захопила Вугледар.