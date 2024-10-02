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Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

02 жовтня 2024 р. 08:00

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08:00Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Кадрові зміни в МОУ та статус заявки України в НАТО — ефір Вечір.LIVE

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08:00 Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

1 жовтня 2024
Text

22:27 Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — акторка Хільська поділилася історією про втрату коханого на війні

Text

18:43 День захисників і захисниць України — чого одесити бажають нашим бійцям

Text

18:11 Прем'єра проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надія Хільська

Text

17:50 Кадрові зміни в МОУ та статус заявки України в НАТО — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:41 У Третій штурмовій повідомили, скільки триває навчання операторів FPV-дронів

Text

14:50 Гончаренко заявив, що повернення 30 тис. грн всім військовим досі не реалізовано

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13:00 Кадрові зміни у Міноборони та новий генсек НАТО — ефір День.LIVE

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12:15 Демченко поділився деталями роботи прикордонників на фронті

Росіяни розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку, у НАТО обрали нового генерального секретаря, а війна між Ізраїлем та Ліваном набирає нових обертів.

Про це і не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE, який розпочнеться о 08:00 на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 2 жовтня

Запрошені гості ефіру:

  • Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України".
  • Юрій Романюк, голова громадської організації "Україна в НАТО".
  • Павло Фролов, нардеп від фракції "Слуга народу".
  • Ігор Рейтерович, політолог.
  • Роман Єделєв, юрист-міжнародник.
  • Олег Дунда, нардеп від фракції "Слуга народу".
  • Володимир Пилипенко, заслужений юрист України.
  • Андрій Смолій, політичний експерт .
  • Віталій Саранцев, речник ОТУ "Харків"

Під час ефіру запрошені гості поділяться експертними думками та нададуть ексклюзивні коментарі.  

Нагадаємо, Іран вперше застосував свою гіперзвукову ракету Fattah-1 під час нападу на Ізраїль. 

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни припустили, що армія РФ повністю захопила Вугледар. 

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09:19 На Херсонщині постраждали люди від детонації вибухівки

09:16 Наслідки нічної атаки на Одещину — пункт пропуску Орлівка призупинив роботу

09:15 На Харківщині місцевий лісник працював на окупантів — як його покарав суд

09:00 Радіацію видно і відчутно — ліквідатор аварії на ЧАЕС поділився спогадами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:54 У Львові ВЛК визнала чоловіка здоровим без аналізів та обстежень — рішення суду

08:48 В ГУР показали кадри евакуації українців з Лівану

08:30 Хто з військових може звільнитися з лав ЗСУ вже зараз — перелік підстав

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