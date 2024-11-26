Массовая инвалидность прокуроров - в ДБР начали расследование

Пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян рассказала, что началось уголовное производство в связи с массовыми инвалидностями прокуроров в Хмельницкой области. Необходимо подтвердить или опровергнуть достаточность оснований получения ими группы инвалидности.

Об этом Сапьян рассказала в эфире Ранок.LIVE во вторник, 26 марта.

ДБР начало расследование

"ДБР действительно открыла по этому факту производство по факту совершения уголовных правонарушений", — сказала спикер.

Сапьян отметила, что речь идет о случаях мошенничества, злоупотреблении властью и использовании поддельных документов:

"Из всех этих собранных материалов ДБР направило письма в Минздрав с перечнем соответствующих лиц и работников органов прокуратуры с просьбой проверить достоверность этих диагнозов и, скажем так, подтвердить или опровергнуть достаточное основание для получения ими группы инвалидности", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Украине продолжаются проверки выводов МСЭК относительно инвалидностей у ряда должностных лиц государственных органов. Речь идет о почти 1700 случаях.

А по словам нардепа Алексея Гончаренко, в Украине 524 прокурора имеют инвалидность, что составляет 10% от общего количества.