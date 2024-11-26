Масова інвалідність прокурорів — у ДБР розпочали розслідування

Речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян розповіла, що розпочалося кримінальне провадження у зв'язку з масовими інвалідностями прокурорів на Хмельниччині. Необхідно підтвердити або спростувати достатність підстав для отримання ними групи інвалідності.

Про це Сапьян розповіла в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 26 березня.

ДБР розпочало розслідування

"ДБР дійсно відкрила за цим фактом провадження за фактом здійснення кримінальних правопорушень", — сказала речниця.

Сапьян зазначила, що йдеться про випадки шахрайства, зловживання владою та використання підроблених документів:

"З усіх цих зібраних матеріалів ДБР надіслало листи до МОЗ з переліком відповідних осіб і працівників органів прокуратури з проханням перевірити достовірність цих діагнозів і, скажімо так, підтвердити або спростувати достатність підстав для отримання ними групи інвалідності", — говориться у повідомленні.

Раніше ми писали, що в Україні тривають перевірки висновків МСЕК щодо інвалідностей у низки посадовців державних органів. Йдеться про майже 1700 випадків.

А за словами нардепа Олексія Гончаренка, в Україні 524 прокурори мають інвалідність, що становить 10% з загальної кількості.