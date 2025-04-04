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Марк Рютте выступает после встреч в Брюсселе — прямой эфир

Марк Рютте выступает после встреч в Брюсселе — прямой эфир

4 апреля 2025 г. 13:15

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проводит пресс-брифинг после завершения второго дня переговоров министров иностранных дел стран-членов Альянса, проходящих в Брюсселе.

Прямую трансляцию брифинга смотрите на Новини.LIVE.

Встреча глав МИД стран НАТО в Брюсселе

Ожидается, что во время брифинга он подытожит ключевые темы обсуждений, в частности вопросы безопасности в Европе, поддержку Украины и другие важные оборонные аспекты.

Напомним, командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Украина вскоре получит новую партию истребителей F-16.

Также госсекретарь США Марко Рубио сделал заявление относительно будущего Америки в НАТО.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ключевой темой встречи глав МИД в Брюсселе будет Украина.

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