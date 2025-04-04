Марк Рютте виступає після зустрічей у Брюсселі — прямий ефір

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте проводить пресбрифінг після завершення другого дня переговорів міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу, що проходять у Брюсселі.

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Зустріч глав МЗС країн НАТО в Брюсселі

Очікується, що під час брифінгу він підсумує ключові теми обговорень, зокрема питання безпеки в Європі, підтримку України та інші важливі оборонні аспекти.

Нагадаємо, командувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що Україна незабаром отримає нову партію винищувачів F-16.

Також держсекретар США Марко Рубіо зробив заяву щодо майбутнього Америки в НАТО.

Раніше Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що ключовою темою зустрічі глав МЗС в Брюсселі буде Україна.