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Марк Рютте виступає після зустрічей у Брюсселі — прямий ефір

Марк Рютте виступає після зустрічей у Брюсселі — прямий ефір

04 квітня 2025 р. 13:15

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте проводить пресбрифінг після завершення другого дня переговорів міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу, що проходять у Брюсселі.

Пряму трансляцію брифінгу дивіться на Новини.LIVE.

Зустріч глав МЗС країн НАТО в Брюсселі 

Очікується, що під час брифінгу він підсумує ключові теми обговорень, зокрема питання безпеки в Європі, підтримку України та інші важливі оборонні аспекти.

Нагадаємо, командувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що Україна незабаром отримає нову партію винищувачів F-16.

Також держсекретар США Марко Рубіо зробив заяву щодо майбутнього Америки в НАТО.

Раніше Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що ключовою темою зустрічі глав МЗС в Брюсселі буде Україна. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:29 "Контракт 18–24" — 19-річний рекрут прокоментував ініціативу МОУ

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