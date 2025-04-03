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Марк Рютте и Марко Рубио выступают с заявлением — прямой эфир

Марк Рютте и Марко Рубио выступают с заявлением — прямой эфир

3 апреля 2025 г. 12:00

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Сегодня, 3 апреля, в штаб-квартире НАТО состоятся важные заявления: с речами выступят Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте и Государственный секретарь США Марко Рубио. Следите за трансляцией вживую, чтобы первыми услышать о позиции НАТО и США по ключевым вопросам безопасности, международных вызовов и поддержки союзников.

Прямой эфир выступления топ-чиновников смотрите на Новини.LIVE.

Напомним, недавно председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что в Альянсе рассматривают вариант развития событий, при котором Россия может напасть, и назвал страны, которые могут оказаться под ударом первыми.

Также Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался относительно поддержки Украины и назвал сумму, которую могут выделить стране в 2025 году.

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