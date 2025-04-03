Марк Рютте та Марко Рубіо виступають із заявою — прямий ефір

Сьогодні, 3 квітня, у штаб-квартирі НАТО відбудуться важливі заяви: з промовами виступлять Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте та Державний секретар США Марко Рубіо. Стежте за трансляцією наживо, щоб першими почути про позицію НАТО та США щодо ключових питань безпеки, міжнародних викликів і підтримки союзників.

Прямий ефір виступу топ-чиновників дивіться на Новини.LIVE.

Нагадаємо, нещодавно голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявив, що в Альянсі розглядають варіант розвитку подій, за якого Росія може напасти, та назвав країни, які можуть опинитися під ударом першими.

Також Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловився щодо підтримки України і назвав суму, яку можуть виділити країні у 2025 році.