Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Марк Рютте та Марко Рубіо виступають із заявою — прямий ефір arrow
Марк Рютте та Марко Рубіо виступають із заявою — прямий ефір

Марк Рютте та Марко Рубіо виступають із заявою — прямий ефір

03 квітня 2025 р. 12:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

Марк Рютте та Марко Рубіо виступають із заявою — прямий ефір

Text

Зустріч глав МЗС країн НАТО у Брюсселі — прямий ефір

Text

У Зеленського підтвердили переговори з НАТО — ефір Ранок.LIVE

2 квітня 2025
Text

Трамп підписує закон про нові мита — прямий ефір

Text

Стармер і Макрон готують нову підтримку України — ефір Вечір.LIVE

Text

Що зроблять США, якщо РФ не піде на переговори — ефір День.LIVE

Text

Зеленський закликав США діяти через атаки РФ — ефір Ранок.LIVE

1 квітня 2025
Text

Україна розглядає нову угоду зі США — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп хоче, щоб Путін пішов на угоду про мир — ефір День.LIVE

Text

Подробиці розмови Зеленського зі Стармером — ефір Ранок.LIVE

Text

Марк Рютте та Марко Рубіо виступають із заявою — прямий ефір

Text

Зустріч глав МЗС країн НАТО у Брюсселі — прямий ефір

Text

У Зеленського підтвердили переговори з НАТО — ефір Ранок.LIVE

2 квітня 2025
Text

Трамп підписує закон про нові мита — прямий ефір

Text

Стармер і Макрон готують нову підтримку України — ефір Вечір.LIVE

Text

Що зроблять США, якщо РФ не піде на переговори — ефір День.LIVE

Text

Зеленський закликав США діяти через атаки РФ — ефір Ранок.LIVE

1 квітня 2025
Text

Україна розглядає нову угоду зі США — ефір Вечір.LIVE

Text

Трамп хоче, щоб Путін пішов на угоду про мир — ефір День.LIVE

Text

Подробиці розмови Зеленського зі Стармером — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 3 квітня, у штаб-квартирі НАТО відбудуться важливі заяви: з промовами виступлять Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте та Державний секретар США Марко Рубіо. Стежте за трансляцією наживо, щоб першими почути про позицію НАТО та США щодо ключових питань безпеки, міжнародних викликів і підтримки союзників.

Прямий ефір виступу топ-чиновників дивіться на Новини.LIVE.

Нагадаємо, нещодавно голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявив, що в Альянсі розглядають варіант розвитку подій, за якого Росія може напасти, та назвав країни, які можуть опинитися під ударом першими. 

Також Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловився щодо підтримки України і назвав суму, яку можуть виділити країні у 2025 році. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

12:45 На Одещині збудують завод із виробництва добрив — де саме

12:41 Творець відомого сервісу для дорослих хоче викупити TikTok

12:27 На Сонці 15 спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

12:24 Amazon планує купити TikTok – що зміниться для користувачів

12:23 Війна не закінчиться без санітарної зони в РФ — екскомандир НГУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:20 Чи впливають на бронювання працівники з відстрочкою

12:16 Засідання Київради — депутати вимагають звільнення Бондаренка

12:13 Штрафи до 750 євро — що треба знати про сортування сміття в ЄС

12:10 Одещина на 6-му місці за кількістю чиновників з криптою

Text

12:00 Марк Рютте та Марко Рубіо виступають із заявою — прямий ефір

12:45 На Одещині збудують завод із виробництва добрив — де саме

12:41 Творець відомого сервісу для дорослих хоче викупити TikTok

12:27 На Сонці 15 спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

12:24 Amazon планує купити TikTok – що зміниться для користувачів

12:23 Війна не закінчиться без санітарної зони в РФ — екскомандир НГУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:20 Чи впливають на бронювання працівники з відстрочкою

12:16 Засідання Київради — депутати вимагають звільнення Бондаренка

12:13 Штрафи до 750 євро — що треба знати про сортування сміття в ЄС

12:10 Одещина на 6-му місці за кількістю чиновників з криптою

11:57 Новий баг iOS 18.4 "оживляє" видалені додатки — що відомо

22:33 Ціни одеського Привозу в квітні — що пропонують і чим дивують

1 квітня 2025

22:33 Гумор в Одесі під час війни — як змінилися традиції та пам'ять

06:33 Як змінила війна гумористичні традиції Одеси — Борис Барський

29 березня 2025

06:33 Українські фрукти — наскільки ціни будуть доступні цього року

28 березня 2025

22:33 Одеса очима містян — від захоплення до критики

06:33 Майбутнє українських садів — що буде з вітчизняними фруктами

27 березня 2025

22:33 Одеса на лінії фронту — чого ще можна очікувати від ворога

18:38 Інспекція цін в одеському супермаркеті — що пропонують покупцю

06:33 Перемир'я в Чорному морі — дипломатія чи пастка для України

26 березня 2025

22:58 Рання весна та дощі — чи буде Одещина із фруктами цього року

Text

12:00 Марк Рютте та Марко Рубіо виступають із заявою — прямий ефір

Text

10:45 Зустріч глав МЗС країн НАТО у Брюсселі — прямий ефір

Text

08:00 У Зеленського підтвердили переговори з НАТО — ефір Ранок.LIVE

2 квітня 2025
Text

23:00 Трамп підписує закон про нові мита — прямий ефір

Text

17:50 Стармер і Макрон готують нову підтримку України — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Що зроблять США, якщо РФ не піде на переговори — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський закликав США діяти через атаки РФ — ефір Ранок.LIVE

1 квітня 2025
Text

17:50 Україна розглядає нову угоду зі США — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп хоче, щоб Путін пішов на угоду про мир — ефір День.LIVE

Text

08:00 Подробиці розмови Зеленського зі Стармером — ефір Ранок.LIVE