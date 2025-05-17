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Макрон встречается с премьером Албании — прямой эфир

Макрон встречается с премьером Албании — прямой эфир

17 мая 2025 г. 9:24

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В Албании Президент Франции Эмманюэль Макрон встречается с премьер-министром Эди Рамой. В страну он совершил официальный визит.

Посмотреть прямой эфир встречи можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Встреча Макрона с Рамой

Отметим, что накануне Рама полностью поддержал предложение Макрона о создании нового "европейского сообщества".

Напомним, Макрон заявил о готовности разместить французское ядерное оружие на территории других европейских государств.

Ранее лидер Франции сообщил, что если Россия не согласится на безусловное прекращение боевых действий, европейские страны введут против нее новые санкции.

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