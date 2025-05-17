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Макрон зустрічається з премʼєром Албанії — прямий ефір

Макрон зустрічається з премʼєром Албанії — прямий ефір

17 травня 2025 р. 09:24

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В Албанії Президент Франції Емманюель Макрон зустрічається з премʼєр-міністром Еді Рамою. До країни він здійснив офіційний візит.

Подивитися прямий ефір зустрічі можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Зустріч Макрона з Рамою

Зазначимо, що напередодні Рама повністю підтримав пропозицію Макрона про створення нового "європейського співтовариства".

Нагадаємо, Макрон заявив про готовність розмістити французьку ядерну зброю на території інших європейських держав.

Раніше лідер Франції повідомив, що якщо Росія не погодиться на безумовне припинення бойових дій, європейські країни введуть проти неї нові санкції.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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9 листопада 2023
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10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
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21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона