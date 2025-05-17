Макрон зустрічається з премʼєром Албанії — прямий ефір

В Албанії Президент Франції Емманюель Макрон зустрічається з премʼєр-міністром Еді Рамою. До країни він здійснив офіційний візит.

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Зустріч Макрона з Рамою

Зазначимо, що напередодні Рама повністю підтримав пропозицію Макрона про створення нового "європейського співтовариства".

Нагадаємо, Макрон заявив про готовність розмістити французьку ядерну зброю на території інших європейських держав.

Раніше лідер Франції повідомив, що якщо Росія не погодиться на безумовне припинення бойових дій, європейські країни введуть проти неї нові санкції.