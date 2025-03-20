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Макрон выступает с заявлением об Украине — прямой эфир

Макрон выступает с заявлением об Украине — прямой эфир

20 марта 2025 г. 10:00

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10:30 Саммит Европейского совета в Брюсселе по Украине — прямой эфир

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10:00 Макрон выступает с заявлением об Украине — прямой эфир

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08:00 Результаты разговора Зеленского и Трампа — эфир Ранок.LIVE

19 марта 2025
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19:15 Орбан вышел со срочным заявлением — прямой эфир

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19:00 Как работает транспорт во время тревог — эфир Київський час

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18:06 Большой обмен пленными между Украиной и РФ — прямой эфир

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17:50 Первые детали разговора Трампа и Зеленского, — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Зеленский выступает в Хельсинкском университете — прямой эфир

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13:12 Зеленский анонсировал разговор с Трампом — эфир День.LIVE

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11:15 Зеленский проводит пресс-конференцию — прямой эфир

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10:30 Саммит Европейского совета в Брюсселе по Украине — прямой эфир

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10:00 Макрон выступает с заявлением об Украине — прямой эфир

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08:00 Результаты разговора Зеленского и Трампа — эфир Ранок.LIVE

19 марта 2025
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19:15 Орбан вышел со срочным заявлением — прямой эфир

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19:00 Как работает транспорт во время тревог — эфир Київський час

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18:06 Большой обмен пленными между Украиной и РФ — прямой эфир

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17:50 Первые детали разговора Трампа и Зеленского, — эфир Вечір.LIVE

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15:00 Зеленский выступает в Хельсинкском университете — прямой эфир

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13:12 Зеленский анонсировал разговор с Трампом — эфир День.LIVE

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11:15 Зеленский проводит пресс-конференцию — прямой эфир

В Брюсселе в четверг, 20 марта, состоится саммит лидеров Европейского Союза. Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает на пресс-конференции перед мероприятием.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Саммит лидеров ЕС

Так, на сегодняшнем саммите будут обсуждаться вопросы конкурентоспособности ЕС, развития обороны и ситуации в Украине.

Лидеры Renew, включая Макрона, прибыли в Брюссель и дают пресс-конференцию накануне саммита. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский также выступит на этом мероприятии.

Отметим, что "Renew Europe" — это проевропейская политическая группа в Европейском парламенте, которая выступает за свободу, гражданские права, экономический рост и создание рабочих мест.

Недавно президент группы Валери Хаер отметила необходимость укрепления стратегической автономии Европы на фоне изменений в глобальных альянсах.

Ранее Макрон отметил, что Украина должна самостоятельно решать вопрос размещения миротворческих сил на своей территории, несмотря на требования России.

Также президент Франции выделил четыре основные гарантии безопасности, которые даст Европа для Украины после прекращения огня.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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