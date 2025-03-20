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Макрон виступає із заявою щодо України — прямий ефір

Макрон виступає із заявою щодо України — прямий ефір

20 березня 2025 р. 10:00

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10:30 Саміт Європейської ради у Брюсселі щодо України — прямий ефір

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10:00 Макрон виступає із заявою щодо України — прямий ефір

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08:00 Результати розмови Зеленського та Трампа — ефір Ранок.LIVE

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19:15 Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

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19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

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18:06 Великий обмін полоненими між Україною та РФ — прямий ефір

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17:50 Перші деталі розмови Трампа і Зеленського, — ефір Вечір.LIVE

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15:00 Зеленський виступає в Гельсінському університеті — прямий ефір

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13:12 Зеленський анонсував телефонну розмову з Трампом — ефір День.LIVE

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11:15 Зеленський проводить пресконференцію — прямий ефір

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10:30 Саміт Європейської ради у Брюсселі щодо України — прямий ефір

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10:00 Макрон виступає із заявою щодо України — прямий ефір

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08:00 Результати розмови Зеленського та Трампа — ефір Ранок.LIVE

19 березня 2025
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19:15 Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

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19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

Text

18:06 Великий обмін полоненими між Україною та РФ — прямий ефір

Text

17:50 Перші деталі розмови Трампа і Зеленського, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:00 Зеленський виступає в Гельсінському університеті — прямий ефір

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13:12 Зеленський анонсував телефонну розмову з Трампом — ефір День.LIVE

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11:15 Зеленський проводить пресконференцію — прямий ефір

У Брюсселі у четвер, 20 березня, відбудеться саміт лідерів Європейського Союзу. Президент Франції Емманюель Макрон виступає на пресконференції перед заходом.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Саміт лідерів ЄС

Так, на сьогоднішньому саміті обговорюватимуться питання конкурентоспроможності ЄС, розвитку оборони та ситуації в Україні.

Лідери Renew, включно з Макроном, прибули до Брюсселя та дають пресконференцію напередодні саміту. Очікується, що президент України Володимир Зеленський також виступить на цьому заході. ​

Зазначимо, що "Renew Europe" — це проєвропейська політична група в Європейському парламенті, яка виступає за свободу, громадянські права, економічне зростання та створення робочих місць. ​

Нещодавно президентка групи Валері Хаєр наголосила на необхідності зміцнення стратегічної автономії Європи на тлі змін у глобальних альянсах. 

Раніше Макрон наголосив, що Україна має самостійно вирішувати питання розміщення миротворчих сил на своїй території попри вимоги Росії.

Також президент Франції виокремив чотири основні гарантії безпеки, які дасть Європа для України після припинення вогню.

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10:20 Окупанти планують забудувати центр Маріуполя житлом для росіян

10:10 Ставка, декларація і терміни — все про військовий збір для ФОП

10:02 Чоловік не пішов до ТЦК за порадою колег на роботі — його судили

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:01 Довбик і Бондар не зіграють із Бельгією — відома причина

09:59 Армія РФ наступає через великі виплати — український військовий

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10:00 Макрон виступає із заявою щодо України — прямий ефір

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08:00 Результати розмови Зеленського та Трампа — ефір Ранок.LIVE

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19:15 Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

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19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

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17:50 Перші деталі розмови Трампа і Зеленського, — ефір Вечір.LIVE

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