Макрон виступає із заявою щодо України — прямий ефір

У Брюсселі у четвер, 20 березня, відбудеться саміт лідерів Європейського Союзу. Президент Франції Емманюель Макрон виступає на пресконференції перед заходом.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Саміт лідерів ЄС

Так, на сьогоднішньому саміті обговорюватимуться питання конкурентоспроможності ЄС, розвитку оборони та ситуації в Україні.

Лідери Renew, включно з Макроном, прибули до Брюсселя та дають пресконференцію напередодні саміту. Очікується, що президент України Володимир Зеленський також виступить на цьому заході. ​

Зазначимо, що "Renew Europe" — це проєвропейська політична група в Європейському парламенті, яка виступає за свободу, громадянські права, економічне зростання та створення робочих місць. ​

Нещодавно президентка групи Валері Хаєр наголосила на необхідності зміцнення стратегічної автономії Європи на тлі змін у глобальних альянсах.

Раніше Макрон наголосив, що Україна має самостійно вирішувати питання розміщення миротворчих сил на своїй території попри вимоги Росії.

Також президент Франції виокремив чотири основні гарантії безпеки, які дасть Європа для України після припинення вогню.