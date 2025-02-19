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Франция проводит вторую встречу по Украине — трансляция

Франция проводит вторую встречу по Украине — трансляция

19 февраля 2025 г. 16:58

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16:58 Франция проводит вторую встречу по Украине — трансляция

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13:40 Буданов прокомментировал переговоры без Украины — эфир День.LIVE

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08:00 Зеленский назвал главные принципы мира — эфир Ранок.LIVE

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06:23 Выборы в Украине в 2025 году — экс-замглавы ЦИК назвал шансы

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23:20 Трамп выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

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Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 19 февраля, проводит в Париже встречу с мировыми лидерами. Высокопоставленные гости будут обсуждать вопросы безопасности Украины и Европы.

Посмотреть трансляцию можно по ссылке.

Тема встречи

Это уже вторая встреча для обсуждения Украины и безопасности Европы.

На саммит приглашены европейские страны, которые не присутствовали на первой, а также Канада. Среди приглашенных стран Норвегия, Канада, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

Напомним, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон инициировал срочный саммит европейских лидеров в Париже. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировал на приглашение французского лидера и сделал заявление.

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08:00 Зеленский назвал главные принципы мира — эфир Ранок.LIVE

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06:23 Выборы в Украине в 2025 году — экс-замглавы ЦИК назвал шансы

18 февраля 2025
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23:57 В ЦИК ответили, планируются ли выборы в Украине

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23:20 Трамп выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

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21:00 Прогнозы по урожаю не утешают — Соломчук об агросекторе Украины

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17:50 Эрдоган в Анкаре кое-что предложил Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

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