Франция проводит вторую встречу по Украине — трансляция

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 19 февраля, проводит в Париже встречу с мировыми лидерами. Высокопоставленные гости будут обсуждать вопросы безопасности Украины и Европы.

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Это уже вторая встреча для обсуждения Украины и безопасности Европы.

На саммит приглашены европейские страны, которые не присутствовали на первой, а также Канада. Среди приглашенных стран Норвегия, Канада, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

Напомним, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон инициировал срочный саммит европейских лидеров в Париже. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировал на приглашение французского лидера и сделал заявление.