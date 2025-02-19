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Франція проводить другу зустріч щодо України — трансляція

Франція проводить другу зустріч щодо України — трансляція

19 лютого 2025 р. 16:58

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16:58 Франція проводить другу зустріч щодо України — трансляція

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Президент Франції Емманюель Макрон в середу, 19 лютого, проводить у Парижі зустріч зі світовими лідерами. Високопоставлені гості обговорюватимуть питання безпеки України та Європи.

Подивитись трансляцію можна за посиланням.

Тема зустрічі

Це вже друга зустріч для обговорення України та безпеки Європи. 

На саміт запрошені європейські країни, які не були присутні на першій, а також Канада. Серед запрошених країн Норвегія, Канада, Литва, Естонія, Латвія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія.

Нагадаємо, що напередодні президент Франції Емманюель Макрон ініціював терміновий саміт європейських лідерів у Парижі. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відреагував на запрошення французького лідера та зробив заяву.

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16:47 РФ витрачає на війну більше, ніж Україна та партнери — які суми

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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