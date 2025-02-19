Франція проводить другу зустріч щодо України — трансляція

Президент Франції Емманюель Макрон в середу, 19 лютого, проводить у Парижі зустріч зі світовими лідерами. Високопоставлені гості обговорюватимуть питання безпеки України та Європи.

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Тема зустрічі

Це вже друга зустріч для обговорення України та безпеки Європи.

На саміт запрошені європейські країни, які не були присутні на першій, а також Канада. Серед запрошених країн Норвегія, Канада, Литва, Естонія, Латвія, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія.

Нагадаємо, що напередодні президент Франції Емманюель Макрон ініціював терміновий саміт європейських лідерів у Парижі. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відреагував на запрошення французького лідера та зробив заяву.