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Макрон отвечает на вопросы о войне в Украине — прямой эфир

Макрон отвечает на вопросы о войне в Украине — прямой эфир

20 февраля 2025 г. 19:30

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19:30 Макрон отвечает на вопросы о войне в Украине — прямой эфир

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17:50 Макрон экстренно собирается к Трампу — эфир Вечер.LIVE

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17:26 Выступление Вэнса на конференции в США — прямая трансляция

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17:10 Лишь 92 из тысяч переходов Киева будут безбарьерными, — Витренко

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16:10 Рютте выступил с экстренным заявлением по Украине — прямой эфир

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13:33 Сазонов отреагировал на заявление Путина о наступлении на Сумщину

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13:00 Зеленский получил важный сигнал от Британии — День.LIVE

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12:40 Российская 15-я бригада должна была быть в Покровске, но застряла

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08:00 Зеленский ответил Трампу и Келлог в Украине — эфир Ранок.LIVE

19 февраля 2025
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19:00 Бахматов сообщил о коррупции в Киеве — эфир Київського часу

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19:30 Макрон отвечает на вопросы о войне в Украине — прямой эфир

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17:50 Макрон экстренно собирается к Трампу — эфир Вечер.LIVE

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17:26 Выступление Вэнса на конференции в США — прямая трансляция

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17:10 Лишь 92 из тысяч переходов Киева будут безбарьерными, — Витренко

Text

16:10 Рютте выступил с экстренным заявлением по Украине — прямой эфир

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13:33 Сазонов отреагировал на заявление Путина о наступлении на Сумщину

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13:00 Зеленский получил важный сигнал от Британии — День.LIVE

Text

12:40 Российская 15-я бригада должна была быть в Покровске, но застряла

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08:00 Зеленский ответил Трампу и Келлог в Украине — эфир Ранок.LIVE

19 февраля 2025
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19:00 Бахматов сообщил о коррупции в Киеве — эфир Київського часу

Президент Франции Эммануэль Макрон в прямой трансляции общается с интернет-аудиторией. Вопросы касаются и Украины.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Прямой эфир Эммануэля Макрона

Эммануэль Макрон отвечает на вопрос, касающийся ситуации в Украине. Лидер Франции в прямом эфире общается с публикой.

Напомним, Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибудут с визитом в Вашингтон. Это произойдет уже на следующей неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с Эмманюэлем Макроном. Речь шла о результатах второго саммита по дальнейшей поддержке Украины.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:30 Макрон отвечает на вопросы о войне в Украине — прямой эфир

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17:50 Макрон экстренно собирается к Трампу — эфир Вечер.LIVE

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17:26 Выступление Вэнса на конференции в США — прямая трансляция

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16:10 Рютте выступил с экстренным заявлением по Украине — прямой эфир

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:33 Сазонов отреагировал на заявление Путина о наступлении на Сумщину

Text

13:00 Зеленский получил важный сигнал от Британии — День.LIVE

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12:40 Российская 15-я бригада должна была быть в Покровске, но застряла

Text

08:00 Зеленский ответил Трампу и Келлог в Украине — эфир Ранок.LIVE

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19:00 Бахматов сообщил о коррупции в Киеве — эфир Київського часу