Макрон отвечает на вопросы о войне в Украине — прямой эфир

Президент Франции Эммануэль Макрон в прямой трансляции общается с интернет-аудиторией. Вопросы касаются и Украины.
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Прямой эфир Эммануэля Макрона
Эммануэль Макрон отвечает на вопрос, касающийся ситуации в Украине. Лидер Франции в прямом эфире общается с публикой.
Напомним, Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибудут с визитом в Вашингтон. Это произойдет уже на следующей неделе.
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с Эмманюэлем Макроном. Речь шла о результатах второго саммита по дальнейшей поддержке Украины.