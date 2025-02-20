Макрон отвечает на вопросы о войне в Украине — прямой эфир

Президент Франции Эммануэль Макрон в прямой трансляции общается с интернет-аудиторией. Вопросы касаются и Украины.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Прямой эфир Эммануэля Макрона

Эммануэль Макрон отвечает на вопрос, касающийся ситуации в Украине. Лидер Франции в прямом эфире общается с публикой.

Напомним, Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибудут с визитом в Вашингтон. Это произойдет уже на следующей неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с Эмманюэлем Макроном. Речь шла о результатах второго саммита по дальнейшей поддержке Украины.