Макрон відповідає на запитання про війну в Україні — прямий ефір

Президент Франції Емманюель Макрон у прямій трансляції спілкується з інтернет-аудиторією. Питання стосуються й України.

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Прямий ефір Емманюеля Макрона

Емманюель Макрон відповідає на запитання, що стосується ситуації в Україні. Лідер Франції в прямому ефірі спілкується з публікою.

Нагадаємо, Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибудуть з візитом у Вашингтон. Це відбудеться вже наступного тижня.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з Емманюелем Макроном. Йшлося про результати другого саміту щодо подальшої підтримки України.