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Макрон відповідає на запитання про війну в Україні — прямий ефір

Макрон відповідає на запитання про війну в Україні — прямий ефір

20 лютого 2025 р. 19:30

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19:30 Макрон відповідає на запитання про війну в Україні — прямий ефір

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17:50 Макрон екстрено збирається до Трампа — ефір Вечір.LIVE

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16:10 Рютте виступив з екстреною заявою щодо України — прямий ефір

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13:00 Зеленський отримав важливий сигнал від Британії — День.LIVE

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19:30 Макрон відповідає на запитання про війну в Україні — прямий ефір

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17:50 Макрон екстрено збирається до Трампа — ефір Вечір.LIVE

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17:26 Виступ Венса на конференції у США — пряма трансляція

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17:10 Лише 92 з тисяч переходів Києва стануть безбар'єрними, — Вітренко

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16:10 Рютте виступив з екстреною заявою щодо України — прямий ефір

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13:33 Сазонов прокоментував заяву Путіна про наступ на Сумщину

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13:00 Зеленський отримав важливий сигнал від Британії — День.LIVE

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12:40 Російська 15-та бригада мала бути в Покровську, але застрягла

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Президент Франції Емманюель Макрон у прямій трансляції спілкується з інтернет-аудиторією. Питання стосуються й України.

Подивитись ефір можна за посиланням.

Прямий ефір Емманюеля Макрона

Емманюель Макрон відповідає на запитання, що стосується ситуації в Україні. Лідер Франції в прямому ефірі спілкується з публікою.

Нагадаємо, Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибудуть з візитом у Вашингтон. Це відбудеться вже наступного тижня.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з Емманюелем Макроном. Йшлося про результати другого саміту щодо подальшої підтримки України.

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20:11 Кухарчук обурився участю депутата ОПЗЖ в урочистостях Черкас

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20:08 Які фрази не можна говорити під час продажу квартири

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 Спалах кору на Одещині — скільки дітей інфіковано

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17:26 Виступ Венса на конференції у США — пряма трансляція

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17:10 Лише 92 з тисяч переходів Києва стануть безбар'єрними, — Вітренко

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16:10 Рютте виступив з екстреною заявою щодо України — прямий ефір

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13:33 Сазонов прокоментував заяву Путіна про наступ на Сумщину

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13:00 Зеленський отримав важливий сигнал від Британії — День.LIVE

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12:40 Російська 15-та бригада мала бути в Покровську, але застрягла

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