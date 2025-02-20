Макрон відповідає на запитання про війну в Україні — прямий ефір

Президент Франції Емманюель Макрон у прямій трансляції спілкується з інтернет-аудиторією. Питання стосуються й України.
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Прямий ефір Емманюеля Макрона
Емманюель Макрон відповідає на запитання, що стосується ситуації в Україні. Лідер Франції в прямому ефірі спілкується з публікою.
Нагадаємо, Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибудуть з візитом у Вашингтон. Це відбудеться вже наступного тижня.
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з Емманюелем Макроном. Йшлося про результати другого саміту щодо подальшої підтримки України.