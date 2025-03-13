Макрон и Стармер перешли к решительным действиям — эфир День.LIVE

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер предлагают свои гарантии безопасности для Украины. А Владимир Зеленский назвал главные "красные линии" для нашей страны.
Об этом и не только поговорят в эфире День.LIVE.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:
- в ЕС обсуждают вероятность ударов по РФ в случае нарушения перемирия, — АР;
- армия РФ потеряла в войне с Украиной более 890 тысяч солдат, — Генштаб;
- Путин появился в Курской области впервые после начала операции ВСУ;
- Зеленский назвал главные "красные линии" для Украины;
- Трамп предупредил Москву о последствиях отказа от договора с Киевом;
- США имеют все рычаги, чтобы заставить РФ сесть за стол переговоров на честных условиях, — Ермак;
- вышли на максимум своего производства: России нужна пауза для восстановления сил — Буданов.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Алексей Якубин — кандидат политических наук;
- Олег Лесной — политолог, вице-президент АЦ "Политика";
- Петр Олещук — политолог;
- Арсений Пушкаренко — народный депутат "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;
- Александр Корнийчук — главный сержант Национальной гвардии Украины, инструктор медицинской службы;
- Артем Бронжуков — политолог-международник;
- Анна Малкина — политолог, доктор политических наук.
Напомним, у Трампа провели телефонный разговор с РФ. Переговоры с российской стороной провел советник национальной безопасности Майк Уолтц.
Ранее президент США также заявлял, что ждет решения России по прекращению огня.