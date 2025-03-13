Макрон и Стармер перешли к решительным действиям — эфир День.LIVE

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер предлагают свои гарантии безопасности для Украины. А Владимир Зеленский назвал главные "красные линии" для нашей страны.

Об этом и не только поговорят в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

в ЕС обсуждают вероятность ударов по РФ в случае нарушения перемирия, — АР;

армия РФ потеряла в войне с Украиной более 890 тысяч солдат, — Генштаб;

Путин появился в Курской области впервые после начала операции ВСУ;

Зеленский назвал главные "красные линии" для Украины;

Трамп предупредил Москву о последствиях отказа от договора с Киевом;

США имеют все рычаги, чтобы заставить РФ сесть за стол переговоров на честных условиях, — Ермак;

вышли на максимум своего производства: России нужна пауза для восстановления сил — Буданов.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Алексей Якубин — кандидат политических наук;

Олег Лесной — политолог, вице-президент АЦ "Политика";

Петр Олещук — политолог;

Арсений Пушкаренко — народный депутат "Слуга народа", заместитель председателя Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;

Александр Корнийчук — главный сержант Национальной гвардии Украины, инструктор медицинской службы;

Артем Бронжуков — политолог-международник;

Анна Малкина — политолог, доктор политических наук.

Напомним, у Трампа провели телефонный разговор с РФ. Переговоры с российской стороной провел советник национальной безопасности Майк Уолтц.

Ранее президент США также заявлял, что ждет решения России по прекращению огня.