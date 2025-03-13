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Макрон та Стармер перейшли до рішучих дій — ефір День.LIVE

Макрон та Стармер перейшли до рішучих дій — ефір День.LIVE

13 березня 2025 р. 13:11

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13:11 Макрон та Стармер перейшли до рішучих дій — ефір День.LIVE

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08:00 Переговори з РФ про мир та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

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19:00 Корупційні скандали в столиці — ефір Київського часу

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18:07 Як жити після втрати — дружина воїна у проєкті Жінки-фенікс

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17:50 Зеленський повідомив про ситуацію на Курщині — ефір Вечір.LIVE

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15:58 Міністри оборони НАТО в Парижі говорять про Україну — трансляція

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15:10 Зеленський озвучив підсумки переговорів зі США — прямий ефір

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13:00 У Зеленського розкрили деталі перемовин із США — ефір День.LIVE

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08:00 Припинення вогню і наслідки для України — ефір Ранок.LIVE

11 березня 2025
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21:47 Трамп виступив після перемовин у Саудівській Аравії — трансляція

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13:11 Макрон та Стармер перейшли до рішучих дій — ефір День.LIVE

Text

08:00 Переговори з РФ про мир та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

12 березня 2025
Text

19:00 Корупційні скандали в столиці — ефір Київського часу

Text

18:07 Як жити після втрати — дружина воїна у проєкті Жінки-фенікс

Text

17:50 Зеленський повідомив про ситуацію на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

15:58 Міністри оборони НАТО в Парижі говорять про Україну — трансляція

Text

15:10 Зеленський озвучив підсумки переговорів зі США — прямий ефір

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 У Зеленського розкрили деталі перемовин із США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Припинення вогню і наслідки для України — ефір Ранок.LIVE

11 березня 2025
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21:47 Трамп виступив після перемовин у Саудівській Аравії — трансляція

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер пропонують свої гарантії безпеки для України. А Володимир Зеленський назвав головні "червоні лінії" для нашої країни.

Про це та не тільки поговорять в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • в ЄС обговорюють імовірність ударів по РФ у разі порушення перемир'я, — АР;
  • армія РФ втратила у війні з Україною понад 890 тисяч солдатів, — Генштаб;
  • Путін з'явився в Курській області вперше після початку операції ЗСУ;
  • Зеленський назвав головні "червоні лінії" для України;
  • Трамп попередив Москву про наслідки відмови від договору з Києвом;
  • США мають усі важелі, щоб змусити РФ сісти за стіл переговорів на чесних умовах, — Єрмак;
  • вийшли на максимум свого виробництва: Росії потрібна пауза для відновлення сил — Буданов.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Олексій Якубін — кандидат політичних наук;
  • Олег Лісний — політолог, віцепрезидент АЦ "Політика";
  • Петро Олещук — політолог;
  • Арсеній Пушкаренко — народний депутат "Слуга народу ", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;
  • Олександр Корнійчук — головний сержант Національної гвардії України, інструктор медичної служби;
  • Артем Бронжуков — політолог-міжнародник;
  • Ганна Малкіна, політолог — доктор політичних наук.

Нагадаємо, у Трампа провели телефонну розмову з РФ. Переговори з російською стороною провів радник національної безпеки Майк Волц.

Раніше президент США також заявляв, що чекає на рішення Росії щодо припинення вогню

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13:49 У ЦПД прокоментували відмову Росії від припинення вогню

13:45 Реєстрація компанії в Гонконзі

13:43 РФ перекинула війська через Оскіл по льоду, — ЗСУ

13:41 В Україну йде похолодання — прогноз погоди від Діденко на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:30 Кличко звільнив топчиновників КМДА після корупційного скандалу

13:28 ВРУ ухвалила закон про знижку оплати штрафу від ТЦК — деталі

13:25 На Одещині за допомогою дрона затримали паліїв трави

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18:07 Як жити після втрати — дружина воїна у проєкті Жінки-фенікс

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17:50 Зеленський повідомив про ситуацію на Курщині — ефір Вечір.LIVE

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15:58 Міністри оборони НАТО в Парижі говорять про Україну — трансляція

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15:10 Зеленський озвучив підсумки переговорів зі США — прямий ефір

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