Макрон та Стармер перейшли до рішучих дій — ефір День.LIVE

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер пропонують свої гарантії безпеки для України. А Володимир Зеленський назвав головні "червоні лінії" для нашої країни.

Про це та не тільки поговорять в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

в ЄС обговорюють імовірність ударів по РФ у разі порушення перемир'я, — АР;

армія РФ втратила у війні з Україною понад 890 тисяч солдатів, — Генштаб;

Путін з'явився в Курській області вперше після початку операції ЗСУ;

Зеленський назвав головні "червоні лінії" для України;

Трамп попередив Москву про наслідки відмови від договору з Києвом;

США мають усі важелі, щоб змусити РФ сісти за стіл переговорів на чесних умовах, — Єрмак;

вийшли на максимум свого виробництва: Росії потрібна пауза для відновлення сил — Буданов.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Олексій Якубін — кандидат політичних наук;

Олег Лісний — політолог, віцепрезидент АЦ "Політика";

Петро Олещук — політолог;

Арсеній Пушкаренко — народний депутат "Слуга народу ", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;

Олександр Корнійчук — головний сержант Національної гвардії України, інструктор медичної служби;

Артем Бронжуков — політолог-міжнародник;

Ганна Малкіна, політолог — доктор політичних наук.

Нагадаємо, у Трампа провели телефонну розмову з РФ. Переговори з російською стороною провів радник національної безпеки Майк Волц.

Раніше президент США також заявляв, що чекає на рішення Росії щодо припинення вогню.