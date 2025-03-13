Макрон та Стармер перейшли до рішучих дій — ефір День.LIVE

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер пропонують свої гарантії безпеки для України. А Володимир Зеленський назвав головні "червоні лінії" для нашої країни.
Про це та не тільки поговорять в ефірі День.LIVE.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- в ЄС обговорюють імовірність ударів по РФ у разі порушення перемир'я, — АР;
- армія РФ втратила у війні з Україною понад 890 тисяч солдатів, — Генштаб;
- Путін з'явився в Курській області вперше після початку операції ЗСУ;
- Зеленський назвав головні "червоні лінії" для України;
- Трамп попередив Москву про наслідки відмови від договору з Києвом;
- США мають усі важелі, щоб змусити РФ сісти за стіл переговорів на чесних умовах, — Єрмак;
- вийшли на максимум свого виробництва: Росії потрібна пауза для відновлення сил — Буданов.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Олексій Якубін — кандидат політичних наук;
- Олег Лісний — політолог, віцепрезидент АЦ "Політика";
- Петро Олещук — політолог;
- Арсеній Пушкаренко — народний депутат "Слуга народу ", заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;
- Олександр Корнійчук — головний сержант Національної гвардії України, інструктор медичної служби;
- Артем Бронжуков — політолог-міжнародник;
- Ганна Малкіна, політолог — доктор політичних наук.
Нагадаємо, у Трампа провели телефонну розмову з РФ. Переговори з російською стороною провів радник національної безпеки Майк Волц.
Раніше президент США також заявляв, що чекає на рішення Росії щодо припинення вогню.