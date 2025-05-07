Макрон о перемирии и визит Мерца в Киев — эфир Вечір.LIVE

Российские войска в ночь на среду, 7 мая, осуществили массированную атаку на Киев. В результате обстрела погибла семья зооволонтеров и пять котов.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко;

председатель подкомитета по вопросам уголовного процессуального законодательства и оперативно-розыскной деятельности Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык;

председатель Оболонской РГГА в городе Киеве, кандидат юридических наук Кирилл Фесик;

временно исполняющий обязанности председателя Шевченковской РГА Александр Поповцев;

представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев;

детский врач, кандидат медицинских наук, врач высшей категории и телеведущий Евгений Комаровский;

журналист Камикадзе Ди.

Вместе с ведущими Диной Бернацкой и Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:

Комитет Рады выдал новое решение по соглашению об ископаемых: депутаты снимают с себя ответственность;

Украинцев будут готовить к сопротивлению, уже разрабатывают эти законопроекты, — Верещук;

Макрон: Франция и Германия находятся в тесном контакте, работая над достижением 30-дневного перемирия в Украине;

Кремль угрожает ударить по Киеву "Орешником";

Украина отменит запрет на экспорт/продажу оружия в другие страны, есть соответствующее согласование от Зеленского, — Forbes;

Полиция будет забирать водительские удостоверения у мужчин, которых суд временно ограничил в праве управления авто по иску ТЦК, — СМИ;

Что делать, если ваш дом пострадал из-за обстрелов;

У семьи экс-руководителя Запорожского ТЦК хотят конфисковать активы на 5,5 млн грн;

В сеть "слили" видео совещания Житомирского ТЦК, там отреагировали;

Кравец: ни одного представителя ТЦК не привлекли к ответственности;

Новые штрафы для водителей за неправильное пользование фарами от 425 до 510 гривен, — СМИ.

Напомним, представитель власти Святошинского района сообщил, что за компенсацией за поврежденное имущество в результате атаки обратилось 20 человек.

По словам Владимира Редькина, эти средства обычно поступают в течение недели.