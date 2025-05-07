Макрон о перемирии и визит Мерца в Киев — эфир Вечір.LIVE

Российские войска в ночь на среду, 7 мая, осуществили массированную атаку на Киев. В результате обстрела погибла семья зооволонтеров и пять котов.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко;
- председатель подкомитета по вопросам уголовного процессуального законодательства и оперативно-розыскной деятельности Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык;
- председатель Оболонской РГГА в городе Киеве, кандидат юридических наук Кирилл Фесик;
- временно исполняющий обязанности председателя Шевченковской РГА Александр Поповцев;
- представитель Киевской городской военной администрации Евгений Иевлев;
- детский врач, кандидат медицинских наук, врач высшей категории и телеведущий Евгений Комаровский;
- журналист Камикадзе Ди.
Вместе с ведущими Диной Бернацкой и Виталием Прудиусом они обсудят такие темы:
- Комитет Рады выдал новое решение по соглашению об ископаемых: депутаты снимают с себя ответственность;
- Украинцев будут готовить к сопротивлению, уже разрабатывают эти законопроекты, — Верещук;
- Макрон: Франция и Германия находятся в тесном контакте, работая над достижением 30-дневного перемирия в Украине;
- Кремль угрожает ударить по Киеву "Орешником";
- Украина отменит запрет на экспорт/продажу оружия в другие страны, есть соответствующее согласование от Зеленского, — Forbes;
- Полиция будет забирать водительские удостоверения у мужчин, которых суд временно ограничил в праве управления авто по иску ТЦК, — СМИ;
- Что делать, если ваш дом пострадал из-за обстрелов;
- У семьи экс-руководителя Запорожского ТЦК хотят конфисковать активы на 5,5 млн грн;
- В сеть "слили" видео совещания Житомирского ТЦК, там отреагировали;
- Кравец: ни одного представителя ТЦК не привлекли к ответственности;
- Новые штрафы для водителей за неправильное пользование фарами от 425 до 510 гривен, — СМИ.
Напомним, представитель власти Святошинского района сообщил, что за компенсацией за поврежденное имущество в результате атаки обратилось 20 человек.
По словам Владимира Редькина, эти средства обычно поступают в течение недели.