Макрон щодо перемир'я та візит Мерца до Києва — ефір Вечір.LIVE

Російські війська в ніч проти середи, 7 травня, здійснили масовану атаку на Київ. Внаслідок обстрілу загинула родина зооволонтерів та п'ятеро котів.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;

голова підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Юлія Яцик;

голова Оболонської РМДА у місті Києві, кандидат юридичних наук Кирило Фесик;

тимчасово виконувач обовʼязків голови Шевченківської РДА Олександр Поповцев;

речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв;

дитячий лікар, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії та телеведучий Євгеній Комаровський;

журналіст Камікадзе Ді.

Разом з ведучими Діною Бернацькою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

Комітет Ради видав нове рішення щодо угоди про копалини: депутати знімають з себе відповідальність;

Українців будуть готувати до спротиву, вже розробляють ці законопроєкти, — Верещук;

Макрон: Франція та Німеччина перебувають у тісному контакті, працюючи над досягненням 30-денного перемир’я в Україні;

Кремль погрожує вдарити по Києву "Орєшніком";

Україна скасує заборону на експорт/продаж зброї до інших країн, є відповідне погодження від Зеленського, — Forbes;

Поліція буде забирати водійські посвідчення у чоловіків, яких суд тимчасово обмежив у праві керування авто за позовом ТЦК, — ЗМІ;

Що робити, якщо ваш дім постраждав через обстріли;

У родини екскерівника Запорізького ТЦК хочуть конфіскувати активи на 5,5 млн грн;

У мережу "злили" відео наради Житомирського ТЦК, там відреагували;

Кравець: жодного представника ТЦК не притягнули до відповідальності;

Нові штрафи для водіїв за неправильне користування фарами від 425 до 510 гривень, — ЗМІ.

Нагадаємо, представник влади Святошинського району повідомив, що за компенсацією за пошкоджене майно внаслідок атаки звернулося 20 людей.

За словами Володимира Редькіна, ці кошти зазвичай надходять протягом тижня.