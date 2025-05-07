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Макрон щодо перемир'я та візит Мерца до Києва — ефір Вечір.LIVE

Макрон щодо перемир'я та візит Мерца до Києва — ефір Вечір.LIVE

07 травня 2025 р. 17:50

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Російські війська в ніч проти середи, 7 травня, здійснили масовану атаку на Київ. Внаслідок обстрілу загинула родина зооволонтерів та п'ятеро котів.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;
  • голова підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Юлія Яцик;
  • голова Оболонської РМДА у місті Києві, кандидат юридичних наук Кирило Фесик;
  • тимчасово виконувач обовʼязків голови Шевченківської РДА Олександр Поповцев;
  • речник Київської міської військової адміністрації Євген Ієвлєв; 
  • дитячий лікар, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії та телеведучий Євгеній Комаровський;
  • журналіст Камікадзе Ді.

Разом з ведучими Діною Бернацькою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • Комітет Ради видав нове рішення щодо угоди про копалини: депутати знімають з себе відповідальність;
  • Українців будуть готувати до спротиву, вже розробляють ці законопроєкти, — Верещук;
  • Макрон: Франція та Німеччина перебувають у тісному контакті, працюючи над досягненням 30-денного перемир’я в Україні;
  • Кремль погрожує вдарити по Києву "Орєшніком";
  • Україна скасує заборону на експорт/продаж зброї до інших країн, є відповідне погодження від Зеленського, — Forbes;
  • Поліція буде забирати водійські посвідчення у чоловіків, яких суд тимчасово обмежив у праві керування авто за позовом ТЦК, — ЗМІ;
  • Що робити, якщо ваш дім постраждав через обстріли;
  • У родини екскерівника Запорізького ТЦК хочуть конфіскувати активи на 5,5 млн грн;
  • У мережу "злили" відео наради Житомирського ТЦК, там відреагували;
  • Кравець: жодного представника ТЦК не притягнули до відповідальності;
  • Нові штрафи для водіїв за неправильне користування фарами від 425 до 510 гривень, — ЗМІ.

Нагадаємо, представник влади Святошинського району повідомив, що за компенсацією за пошкоджене майно внаслідок атаки звернулося 20 людей.

За словами Володимира Редькіна, ці кошти зазвичай надходять протягом тижня.

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18:02 Обстріл Барабашово — віцепрезидент ринку назвав збитки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:00 На Одещині виявили дерихвіста лучного — де його можна побачити

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