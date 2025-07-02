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Макрон поговорил с Путиным и Зеленским — эфир Ранок.LIVE

Макрон поговорил с Путиным и Зеленским — эфир Ранок.LIVE

2 июля 2025 г. 8:00

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Во вторник, 1 июля, Президент Франции Эмманюэль Макрон провел разговор с российским диктатором  Владимиром Путиным. После этого лидер Франции позвонил Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в среду, 2 июля.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР Денис Швыдкий;
  • кандидат политических наук Роман Кисленко;
  • профессор, директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский;
  • народный депутат от партии "Слуга Народа", Комитет по вопросам экономического развития Галина Янченко;
  • эксперт Бюро анализа политики Виктор Бобыренко;
  • главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный;
  • глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • первый заместитель СНБО (2008-2011 гг.) Степан Гавриш.

Напомним, что недавно, 24 июня, Зеленский встретился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита НАТО в Нидерландах.

В тот же день Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался относительно российской атаки на Днепр.

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08:51 В Чернобыле нашли следы Второй мировой войны — фото

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:50 Украинцы могут платить за услуги ЖКХ меньше — кто в списке

08:35 ГУР и MAGURA установили пять боевых рекордов впервые в мире

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