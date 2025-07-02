Макрон поговорил с Путиным и Зеленским — эфир Ранок.LIVE

Во вторник, 1 июля, Президент Франции Эмманюэль Макрон провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. После этого лидер Франции позвонил Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в среду, 2 июля.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР Денис Швыдкий;

кандидат политических наук Роман Кисленко;

профессор, директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский;

народный депутат от партии "Слуга Народа", Комитет по вопросам экономического развития Галина Янченко;

эксперт Бюро анализа политики Виктор Бобыренко;

главный эксперт по реформе финансового сектора Экономической экспертной платформы Руслан Черный;

глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

первый заместитель СНБО (2008-2011 гг.) Степан Гавриш.

Напомним, что недавно, 24 июня, Зеленский встретился с лидером Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита НАТО в Нидерландах.

В тот же день Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался относительно российской атаки на Днепр.