Макрон поговорив з Путіним та Зеленським — ефір Ранок.LIVE

У вівторок, 1 липня, Президент Франції Емманюель Макрон провів розмову з російським диктатором Володимиром Путін им. Після цього лідер Франції зателефонував Президенту України Володимиру Зеленському.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у середу, 2 липня.
Гості ефіру Ранок.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР Денис Швидкий;
- кандидат політичних наук Роман Кисленко;
- професор, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський;
- народний депутат від партії "Слуга Народу", Комітет з питань економічного розвитку Галина Янченко;
- експерт Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко;
- головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний;
- голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
- перший заступник РНБО (2008-2011 рр.) Степан Гавриш.
Нагадаємо, що нещодавно, 24 червня, Зеленський зустрівся із лідером Франції Емманюелем Макроном на полях саміту НАТО в Нідерландах.
Того ж дня Президент Франції Емманюель Макрон висловився щодо російської атаки на Дніпро.