Макрон подвел с Patriot, а Трамп отправил оружие — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим об отказе Италии и Франции покупать американское вооружение для передачи Украине. Также узнаем о планах президента США Дональда Трампа по поставкам помощи Киеву.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира:

председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко

народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз

директор аналитической группы "Левиафан", рыцарь ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник

кандидат политических наук Андрей Ковалев

кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий

кандидат политических наук Алексей Якубин

политолог Игорь Скрипченко

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что первые ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot уже отгружаются европейским союзникам.

Также мы писали, что в США анонсировали рекордную военную помощь для Украины.