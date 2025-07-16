Макрон подвел с Patriot, а Трамп отправил оружие — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE поговорим об отказе Италии и Франции покупать американское вооружение для передачи Украине. Также узнаем о планах президента США Дональда Трампа по поставкам помощи Киеву.
Посмотреть эфир можно по ссылке.
Гости сегодняшнего эфира:
- председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко
- народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз
- директор аналитической группы "Левиафан", рыцарь ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник
- кандидат политических наук Андрей Ковалев
- кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий
- кандидат политических наук Алексей Якубин
- политолог Игорь Скрипченко
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что первые ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot уже отгружаются европейским союзникам.
Также мы писали, что в США анонсировали рекордную военную помощь для Украины.