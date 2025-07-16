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Макрон подвел с Patriot, а Трамп отправил оружие — эфир День.LIVE

Макрон подвел с Patriot, а Трамп отправил оружие — эфир День.LIVE

16 июля 2025 г. 13:12

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Сегодня в эфире День.LIVE поговорим об отказе Италии и Франции покупать американское вооружение для передачи Украине. Также узнаем о планах президента США Дональда Трампа по поставкам помощи Киеву.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира:

  • председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко
  • народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз
  • директор аналитической группы "Левиафан", рыцарь ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник
  • кандидат политических наук Андрей Ковалев
  • кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям Мария Гелетий
  • кандидат политических наук Алексей Якубин
  • политолог Игорь Скрипченко

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что первые ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot уже отгружаются европейским союзникам.

Также мы писали, что в США анонсировали рекордную военную помощь для Украины.

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