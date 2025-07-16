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Макрон підвів з Patriot, а Трамп відправив зброю — ефір День.LIVE

Макрон підвів з Patriot, а Трамп відправив зброю — ефір День.LIVE

16 липня 2025 р. 13:12

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Сьогодні в ефірі День.LIVE поговоримо про відмову Італії та Франції купувати американське озброєння для передачі Україні. Також дізнаємося про плани президента США Дональда Трампа щодо поставок допомоги Києву.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко
  • народна депутатка від фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз
  • директор аналітичної групи "Левіафан", лицар ордену Богдана Хмельницького Микола Мельник
  • кандидат політичних наук Андрій Ковальов
  • кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин Марія Гелетій
  • кандидат політичних наук Олексій Якубін
  • політолог Ігор Скрипченко

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що перші ракети для системи протиповітряної оборони Patriot уже відвантажуються європейським союзникам.

Також ми писали, що у США анонсували рекордну військову допомогу для України.

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14:19 Усик зізнався, що думає про Ф'юрі

14:17 ФОПів чекають підвищені штрафи — за що доведеться відповідати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:10 США хочуть купувати зброю в України — деталі від Зеленського

14:02 Проїзд до Молдови ускладнений — ситуація на трасі Одеса-Рені

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