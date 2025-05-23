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Макрон говорил с Си о войне в Украине — эфир Ранок.LIVE

Макрон говорил с Си о войне в Украине — эфир Ранок.LIVE

23 мая 2025 г. 8:00

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Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 22 мая, провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Они обсудили российско-украинскую войну.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук;
  • заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик;
  • военный обозреватель Михаил Жирохов;
  • доктор экономических наук, член совета Национального Банка Украины Василий Фурман;
  • профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань;
  • председатель Общественной Лиги Украина-НАТО Сергей Джердж;
  • первый заместитель СНБО (2008-2011 гг.) Степан Гавриш;
  • народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • Разговор Макрона и Си Цзиньпина;
  • Зеленский заявил о подготовке к переговорам с РФ;
  • Путин отдал приказ российским войскам создать "буферную зону" вдоль границы Украины;
  • Залужный считает, что РФ имеет ресурсы и силы для наступления;
  • Украина предлагает ЕС финансировать ВСУ с 2026 года, — Марченко;
  • Мерц: Перемирие в Украине не будет в ближайшее время;
  • РФ следила за поставками оружия в Украину, взломав 10 тысяч камер в странах НАТО и на границе, — Guardian;
  • ЦИК внесла изменения в состав ТИК по местным выборам;
  • рейтинги Зеленского выросли;
  • 30 октября могут пройти местные выборы, но надо внести изменения в законодательство;
  • россияне модернизируют дроны "шахед";
  • Зеленский: украинский интерес — не затягивать войну, но быть готовыми к любому развитию ситуации;
  • В Совете ЕС 27 мая обсудят лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе;
  • Выборы президента Польши: лидирует кандидат, который против вступления Украины в НАТО.

Напомним, вчера Зеленский провел совещание с украинскими чиновниками и анонсировал новые разговоры с европейскими лидерами.

А глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление Путина о "буферной зоне". По его словам, надо оказывать большее давление на главу Кремля.

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08:29 Кого из украинцев будут мобилизовать в первую очередь в июне 2025

08:15 Забор не спасет — кому принадлежит земля возле дома

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 Норвежский совет по делам беженцев выплатит по 10,8 тыс. грн

07:59 Россия атаковала железную дорогу в Черновицкой области

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