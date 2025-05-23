Макрон говорил с Си о войне в Украине — эфир Ранок.LIVE

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 22 мая, провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Они обсудили российско-украинскую войну.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук;
- заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик;
- военный обозреватель Михаил Жирохов;
- доктор экономических наук, член совета Национального Банка Украины Василий Фурман;
- профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань;
- председатель Общественной Лиги Украина-НАТО Сергей Джердж;
- первый заместитель СНБО (2008-2011 гг.) Степан Гавриш;
- народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.
Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:
- Разговор Макрона и Си Цзиньпина;
- Зеленский заявил о подготовке к переговорам с РФ;
- Путин отдал приказ российским войскам создать "буферную зону" вдоль границы Украины;
- Залужный считает, что РФ имеет ресурсы и силы для наступления;
- Украина предлагает ЕС финансировать ВСУ с 2026 года, — Марченко;
- Мерц: Перемирие в Украине не будет в ближайшее время;
- РФ следила за поставками оружия в Украину, взломав 10 тысяч камер в странах НАТО и на границе, — Guardian;
- ЦИК внесла изменения в состав ТИК по местным выборам;
- рейтинги Зеленского выросли;
- 30 октября могут пройти местные выборы, но надо внести изменения в законодательство;
- россияне модернизируют дроны "шахед";
- Зеленский: украинский интерес — не затягивать войну, но быть готовыми к любому развитию ситуации;
- В Совете ЕС 27 мая обсудят лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе;
- Выборы президента Польши: лидирует кандидат, который против вступления Украины в НАТО.
Напомним, вчера Зеленский провел совещание с украинскими чиновниками и анонсировал новые разговоры с европейскими лидерами.
А глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление Путина о "буферной зоне". По его словам, надо оказывать большее давление на главу Кремля.