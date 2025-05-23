Макрон говорил с Си о войне в Украине — эфир Ранок.LIVE

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 22 мая, провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Они обсудили российско-украинскую войну.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук;

заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик;

военный обозреватель Михаил Жирохов;

доктор экономических наук, член совета Национального Банка Украины Василий Фурман;

профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань;

председатель Общественной Лиги Украина-НАТО Сергей Джердж;

первый заместитель СНБО (2008-2011 гг.) Степан Гавриш;

народный депутат Украины от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

Разговор Макрона и Си Цзиньпина;

Зеленский заявил о подготовке к переговорам с РФ;

Путин отдал приказ российским войскам создать "буферную зону" вдоль границы Украины;

Залужный считает, что РФ имеет ресурсы и силы для наступления;

Украина предлагает ЕС финансировать ВСУ с 2026 года, — Марченко;

Мерц: Перемирие в Украине не будет в ближайшее время;

РФ следила за поставками оружия в Украину, взломав 10 тысяч камер в странах НАТО и на границе, — Guardian;

ЦИК внесла изменения в состав ТИК по местным выборам;

рейтинги Зеленского выросли;

30 октября могут пройти местные выборы, но надо внести изменения в законодательство;

россияне модернизируют дроны "шахед";

Зеленский: украинский интерес — не затягивать войну, но быть готовыми к любому развитию ситуации;

В Совете ЕС 27 мая обсудят лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе;

Выборы президента Польши: лидирует кандидат, который против вступления Украины в НАТО.

Напомним, вчера Зеленский провел совещание с украинскими чиновниками и анонсировал новые разговоры с европейскими лидерами.

А глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление Путина о "буферной зоне". По его словам, надо оказывать большее давление на главу Кремля.