Макрон говорив з Сі щодо війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 22 травня, провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Вони обговорили російсько-українську війну.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук;
- заступник голови ЦВК Сергій Дубовик;
- військовий оглядач Михайло Жирохов;
- доктор економічних наук, член ради Національного Банку України Василь Фурман;
- професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань;
- голова Громадської Ліги Україна-НАТО Сергій Джердж;
- перший заступник РНБО (2008-2011 рр.) Степан Гавриш;
- народний депутат України від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Розмова Макрона та Сі Цзіньпіна;
- Зеленський заявив про підготовку до перемовин з РФ;
- Путін віддав наказ російським військам створити "буферну зону" вздовж кордону України;
- Залужний вважає, що РФ має ресурси та сили для наступу;
- Україна пропонує ЄС фінансувати ЗСУ з 2026 року, — Марченко;
- Мерц: Перемир'я в Україні не буде найближчим часом;
- РФ стежила за постачанням зброї в Україну, зламавши 10 тисяч камер у країнах НАТО і на кордоні, — Guardian;
- ЦВК внесла зміни до складу ТВК з місцевих виборів;
- рейтинги Зеленського зросли;
- 30 жовтня можуть пройти місцеві вибори, але треба внести зміни у законодавство;
- росіяни модернізують дрони "шахед";
- Зеленський: український інтерес — не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації;
- В Раді ЄС 27 травня обговорять позбавлення Угорщини права голосу в Євросоюзі;
- Вибори президента Польщі: лідирує кандидат, який проти вступу України в НАТО.
Нагадаємо, вчора Зеленський провів нараду з українськими урядовцями та анонсував нові розмови з європейськими лідерами.
А голова МЗС України Андрій Сибіга відреагував на заяву Путіна про "буферну зону". За його словами, треба чинити більший тиск на голову Кремля.