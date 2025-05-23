Макрон говорив з Сі щодо війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 22 травня, провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Вони обговорили російсько-українську війну.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук;

заступник голови ЦВК Сергій Дубовик;

військовий оглядач Михайло Жирохов;

доктор економічних наук, член ради Національного Банку України Василь Фурман;

професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань;

голова Громадської Ліги Україна-НАТО Сергій Джердж;

перший заступник РНБО (2008-2011 рр.) Степан Гавриш;

народний депутат України від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Розмова Макрона та Сі Цзіньпіна;

Зеленський заявив про підготовку до перемовин з РФ;

Путін віддав наказ російським військам створити "буферну зону" вздовж кордону України;

Залужний вважає, що РФ має ресурси та сили для наступу;

Україна пропонує ЄС фінансувати ЗСУ з 2026 року, — Марченко;

Мерц: Перемир'я в Україні не буде найближчим часом;

РФ стежила за постачанням зброї в Україну, зламавши 10 тисяч камер у країнах НАТО і на кордоні, — Guardian;

ЦВК внесла зміни до складу ТВК з місцевих виборів;

рейтинги Зеленського зросли;

30 жовтня можуть пройти місцеві вибори, але треба внести зміни у законодавство;

росіяни модернізують дрони "шахед";

Зеленський: український інтерес — не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації;

В Раді ЄС 27 травня обговорять позбавлення Угорщини права голосу в Євросоюзі;

Вибори президента Польщі: лідирує кандидат, який проти вступу України в НАТО.

Нагадаємо, вчора Зеленський провів нараду з українськими урядовцями та анонсував нові розмови з європейськими лідерами.

А голова МЗС України Андрій Сибіга відреагував на заяву Путіна про "буферну зону". За його словами, треба чинити більший тиск на голову Кремля.