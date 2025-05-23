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Макрон говорив з Сі щодо війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

Макрон говорив з Сі щодо війни в Україні — ефір Ранок.LIVE

23 травня 2025 р. 08:00

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08:00 Переговори у Ватикані і нові відключення світла — ефір Ранок.LIVE

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер, 22 травня, провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Вони обговорили російсько-українську війну.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук;
  • заступник голови ЦВК Сергій Дубовик;
  • військовий оглядач Михайло Жирохов;
  • доктор економічних наук, член ради Національного Банку України Василь Фурман;
  • професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань;
  • голова Громадської Ліги Україна-НАТО Сергій Джердж;
  • перший заступник РНБО (2008-2011 рр.) Степан Гавриш;
  • народний депутат України від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми: 

  • Розмова Макрона та Сі Цзіньпіна;
  • Зеленський заявив про підготовку до перемовин з РФ;
  • Путін віддав наказ російським військам створити "буферну зону" вздовж кордону України;
  • Залужний вважає, що РФ має ресурси та сили для наступу;
  • Україна пропонує ЄС фінансувати ЗСУ з 2026 року, — Марченко;
  • Мерц: Перемир'я в Україні не буде найближчим часом;
  • РФ стежила за постачанням зброї в Україну, зламавши 10 тисяч камер у країнах НАТО і на кордоні, — Guardian;
  • ЦВК внесла зміни до складу ТВК з місцевих виборів;
  • рейтинги Зеленського зросли;
  • 30 жовтня можуть пройти місцеві вибори, але треба внести зміни у законодавство;
  • росіяни модернізують дрони "шахед";
  • Зеленський: український інтерес — не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації;
  • В Раді ЄС 27 травня обговорять позбавлення Угорщини права голосу в Євросоюзі;
  • Вибори президента Польщі: лідирує кандидат, який проти вступу України в НАТО.

Нагадаємо, вчора Зеленський провів нараду з українськими урядовцями та анонсував нові розмови з європейськими лідерами.

А голова МЗС України Андрій Сибіга відреагував на заяву Путіна про "буферну зону". За його словами, треба чинити більший тиск на голову Кремля.

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08:55 Дрони уразили завод в Липецькій області РФ — що відомо

08:49 Росія атакувала БпЛА по Кременчуку — є поранений і руйнування

08:40 День морської піхоти в Україні — герої фронту і моря

08:29 Угорщину можуть позбавити права голосу в ЄС — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:29 Кого з українців мобілізуватимуть першочергово у червні 2025

08:15 Паркан не врятує — кому належить земля біля будинку

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