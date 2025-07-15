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Макрон готовится к "большой войне" — эфир День.LIVE

Макрон готовится к "большой войне" — эфир День.LIVE

15 июля 2025 г. 13:11

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13:08 Макрон готовится к войне — эфир День.LIVE

Президент Франции Эммануэль Макрон готовится к "большой войне". А лидер США Дональд Трамп заявил, что передаст Украине Patriot.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 15 июля

Сегодня в эфире эксперты поговорят о передаче США Patriot для Украины, а также о подготовке Макрона к "большой войне".

Кроме того, внимание обратят на угрозы генсека НАТО Марка Рютте для Китая, Индии и Бразилии. Ранее он заявил, что эти страны должны позвонить Путину с призывом о прекращении огня в Украине, если хотят избежать вторичных санкций.

Напомним, 14 июля Трамп заявил, что Украина получит Patriot от США. По его словам, к отправке готовится 17 единиц оружия.

Известно, что Украина получит первые Patriot уже в ближайшие дни. Некоторые из системы будут на самых горячих направлениях фронта.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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