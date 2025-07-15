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Макрон готується до "великої війни" — ефір День.LIVE

Макрон готується до "великої війни" — ефір День.LIVE

15 липня 2025 р. 13:11

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17:50 Погрози Пісторіуса РФ і новий уряд Зеленського — ефір Вечір.LIVE

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13:08 Макрон готується до війни — ефір День.LIVE

Президент Франції Еммануель Макрон готується до "великої війни". А лідер США Дональд Трамп заявив, що передасть Україні Patriot.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE

Ефір День.LIVE 15 липня

Сьогодні в ефірі експерти поговорять про передачу США Patriot для України, а також про підготовку Макрона до "великої війни".

Крім того, увагу звернуть на погрози генсека НАТО Марка Рютте для Китаю, Індії та Бразилії. Раніше він заявив, що ці країни мають зателефонувати Путіну із закликом щодо припинення вогню в Україні, якщо хочуть уникнути вторинних санкцій.

Нагадаємо, 14 липня Трамп заявив, що Україна отримає Patriot від США. За його словами, до відправки готується 17 одиниць зброї. 

Відомо, що Україна отримає перші Patriot вже найближчими днями. Деякі із системи будуть на найгарячіших напрямках фронту. 

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16:12 Не просто символ — що означає блискавка на USB-кабелі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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