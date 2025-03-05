Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Макрон готовит срочное обращение к Трампу — эфир День.LIVE arrow
Макрон готовит срочное обращение к Трампу — эфир День.LIVE

Макрон готовит срочное обращение к Трампу — эфир День.LIVE

5 марта 2025 г. 13:08

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:08 Макрон готовит срочное обращение к Трампу — эфир День.LIVE

Text

08:00 Что Зеленский написал в письме Трампу, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:42Трамп начал выступление перед Конгрессом США — прямая трансляция

4 марта 2025
Text

19:25 Когда Украине возобновят поставки оружия — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Что будет с Украиной без помощи США, — эфир День.LIVE

Text

12:55Срочная пресс-конференция Шмыгаля — прямая трансляция

Text

08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

Text

00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

3 марта 2025
Text

18:00 Зеленский намекнул на причину спора в США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа

Text

13:08 Макрон готовит срочное обращение к Трампу — эфир День.LIVE

Text

08:00 Что Зеленский написал в письме Трампу, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:42 Трамп начал выступление перед Конгрессом США — прямая трансляция

4 марта 2025
Text

19:25 Когда Украине возобновят поставки оружия — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Что будет с Украиной без помощи США, — эфир День.LIVE

Text

12:55 Срочная пресс-конференция Шмыгаля — прямая трансляция

Text

08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

Text

00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

3 марта 2025
Text

18:00 Зеленский намекнул на причину спора в США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа

Президент США Дональд Трамп выступил перед Конгрессом и сделал ряд заявлений. Кроме того, американский лидер может наложить вето на поставки оружия, но Украина имеет частные контракты на закупку техники.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

  • обращение Трампа к конгрессу — все готовы к переговорам;
  • Трамп агрессивен в попытках заставить Зеленского согласиться на соглашение, которое остановит войну, — советник;
  • я не вижу себя посредником в урегулировании войны в Украине, но жду Трампа вместе с Путиным и Зеленским в Беларуси для переговоров, — Лукашенко;
  • поручил Умерову, руководителям разведок, дипломатам связаться с США и получить официальную информацию о помощи, — Зеленский;
  • президент США может наложить вето на поставки оружия, но Украина имеет частные контракты на закупку техники, — Ауслендер;
  • Трамп хочет изменить соглашение с Украиной об ископаемых и сделать его "больше и лучше", — CBS;
  • Шмыгаль подтвердил готовность Украины подписать соглашение с США о полезных ископаемых;
  • Макрон и Стармер едут в США.

Кто стал гостями эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Андрей Ковалев — кандидат политических наук;
  • Юрий Романюк — председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО";
  • Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента;
  • Константин Матвиенко — политический эксперт;
  • Сергей Братчук — спикер Украинской добровольческой армии;
  • Константин Матвиенко — политический эксперт.

Напомним, после выступления в Конгрессе Трамп не отменил решение о прекращении помощи США для Украины.

Кроме того, президент США хочет расширить соглашение с Украиной об ископаемых.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

16:05 Львовянин стрелял в парке в центре города — что решил суд

15:58 Кто в школе, кроме учителей, имеет право на отсрочку

15:55 Должны знать все — законно ли штрафовать сотрудников на работе

15:48 Бизнес на мобилизации — в Одессе задержали врача на взятке

15:37 В Белом доме назвали условие для возобновления помощи Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:19 США прекратили обмен разведданными с Украиной — в ЦРУ подтвердили

15:16 Зеленский поговорил с Шольцом — главные темы диалога

15:14 Похороны Василия Ратушного — что сказал отец военного

15:10 Что окупится быстрее квартиры — есть идеальный вариант

15:09 Сенатор Слоткин раскритиковала Трампа за его отношение к РФ

16:05 Львовянин стрелял в парке в центре города — что решил суд

15:58 Кто в школе, кроме учителей, имеет право на отсрочку

15:55 Должны знать все — законно ли штрафовать сотрудников на работе

15:48 Бизнес на мобилизации — в Одессе задержали врача на взятке

15:37 В Белом доме назвали условие для возобновления помощи Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:19 США прекратили обмен разведданными с Украиной — в ЦРУ подтвердили

15:16 Зеленский поговорил с Шольцом — главные темы диалога

15:14 Похороны Василия Ратушного — что сказал отец военного

15:10 Что окупится быстрее квартиры — есть идеальный вариант

15:09 Сенатор Слоткин раскритиковала Трампа за его отношение к РФ

12:00 В Украине обновился курс — в каких банках дороже покупают доллары

06:40 Цены на алюминий в марте — где выгоднее принимают лом

4 марта 2025

20:10 Ссора Трампа и Зеленского — что ждет украинцев в США

09:15 Помощь украинским беженцам в марте — новые правила и выплаты

06:40 Где в марте дороже медь — новые цены на лом в Украине

06:22 Где дешевле коммунальные услуги — сравнение в Украине и ЕС

3 марта 2025

22:33 Ампфутбол в Одессе — спорт, помогающий ветеранам

20:05 Без денег и снарядов — чем обернется для Украины ссора с США

18:33 Судьба одесских моряков катера Славянск — три года ожидания

12:00 В Украине продолжает дорожать доллар — где лучший курс в марте

Text

13:08 Макрон готовит срочное обращение к Трампу — эфир День.LIVE

Text

08:00 Что Зеленский написал в письме Трампу, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:42 Трамп начал выступление перед Конгрессом США — прямая трансляция

4 марта 2025
Text

19:25 Когда Украине возобновят поставки оружия — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Что будет с Украиной без помощи США, — эфир День.LIVE

Text

12:55 Срочная пресс-конференция Шмыгаля — прямая трансляция

Text

08:00 Трамп остановил военную помощь Украине, — Ранок.LIVE

Text

00:59 Массовое совершение СОЧ за рубежом — нардеп назвала цифры

3 марта 2025
Text

18:00 Зеленский намекнул на причину спора в США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:30 Стармер выступил с заявлением о встрече Зеленского и Трампа