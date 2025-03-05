Макрон готовит срочное обращение к Трампу — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп выступил перед Конгрессом и сделал ряд заявлений. Кроме того, американский лидер может наложить вето на поставки оружия, но Украина имеет частные контракты на закупку техники.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:
- обращение Трампа к конгрессу — все готовы к переговорам;
- Трамп агрессивен в попытках заставить Зеленского согласиться на соглашение, которое остановит войну, — советник;
- я не вижу себя посредником в урегулировании войны в Украине, но жду Трампа вместе с Путиным и Зеленским в Беларуси для переговоров, — Лукашенко;
- поручил Умерову, руководителям разведок, дипломатам связаться с США и получить официальную информацию о помощи, — Зеленский;
- президент США может наложить вето на поставки оружия, но Украина имеет частные контракты на закупку техники, — Ауслендер;
- Трамп хочет изменить соглашение с Украиной об ископаемых и сделать его "больше и лучше", — CBS;
- Шмыгаль подтвердил готовность Украины подписать соглашение с США о полезных ископаемых;
- Макрон и Стармер едут в США.
Кто стал гостями эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Андрей Ковалев — кандидат политических наук;
- Юрий Романюк — председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО";
- Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента;
- Константин Матвиенко — политический эксперт;
- Сергей Братчук — спикер Украинской добровольческой армии;
- Константин Матвиенко — политический эксперт.
Напомним, после выступления в Конгрессе Трамп не отменил решение о прекращении помощи США для Украины.
Кроме того, президент США хочет расширить соглашение с Украиной об ископаемых.