Макрон готовит срочное обращение к Трампу — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп выступил перед Конгрессом и сделал ряд заявлений. Кроме того, американский лидер может наложить вето на поставки оружия, но Украина имеет частные контракты на закупку техники.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают такие темы:

обращение Трампа к конгрессу — все готовы к переговорам;

Трамп агрессивен в попытках заставить Зеленского согласиться на соглашение, которое остановит войну, — советник;

я не вижу себя посредником в урегулировании войны в Украине, но жду Трампа вместе с Путиным и Зеленским в Беларуси для переговоров, — Лукашенко;

поручил Умерову, руководителям разведок, дипломатам связаться с США и получить официальную информацию о помощи, — Зеленский;

президент США может наложить вето на поставки оружия, но Украина имеет частные контракты на закупку техники, — Ауслендер;

Трамп хочет изменить соглашение с Украиной об ископаемых и сделать его "больше и лучше", — CBS;

Шмыгаль подтвердил готовность Украины подписать соглашение с США о полезных ископаемых;

Макрон и Стармер едут в США.

Кто стал гостями эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Андрей Ковалев — кандидат политических наук;

Юрий Романюк — председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО";

Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента;

Константин Матвиенко — политический эксперт;

Сергей Братчук — спикер Украинской добровольческой армии;

Константин Матвиенко — политический эксперт.

Напомним, после выступления в Конгрессе Трамп не отменил решение о прекращении помощи США для Украины.

Кроме того, президент США хочет расширить соглашение с Украиной об ископаемых.