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Макрон готує термінове звернення до Трампа — ефір День.LIVE

Макрон готує термінове звернення до Трампа — ефір День.LIVE

05 березня 2025 р. 13:08

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13:08 Макрон готує термінове звернення до Трампа — ефір День.LIVE

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08:00 Що Зеленський написав у листі Трампу, — ефір Ранок.LIVE

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03:42Трамп почав виступ перед Конгрессом США — пряма трансляція

4 березня 2025
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19:25 Коли Україні відновлять постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Що буде з Україною без допомоги США, — ефір День.LIVE

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12:55Термінова пресконференція Шмигаля — пряма трансляція

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08:00 Трамп зупинив військову допомогу Україні, — ефір Ранок.LIVE

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00:59 Масове скоєння СЗЧ за кордоном — нардепка назвала цифри

3 березня 2025
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18:00 Зеленський натякнув на причину суперечки у США — ефір Вечір.LIVE

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17:30 Стармер виступив із заявою щодо зустрічі Зеленського і Трампа

Text

13:08 Макрон готує термінове звернення до Трампа — ефір День.LIVE

Text

08:00 Що Зеленський написав у листі Трампу, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:42 Трамп почав виступ перед Конгрессом США — пряма трансляція

4 березня 2025
Text

19:25 Коли Україні відновлять постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Що буде з Україною без допомоги США, — ефір День.LIVE

Text

12:55 Термінова пресконференція Шмигаля — пряма трансляція

Text

08:00 Трамп зупинив військову допомогу Україні, — ефір Ранок.LIVE

Text

00:59 Масове скоєння СЗЧ за кордоном — нардепка назвала цифри

3 березня 2025
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18:00 Зеленський натякнув на причину суперечки у США — ефір Вечір.LIVE

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17:30 Стармер виступив із заявою щодо зустрічі Зеленського і Трампа

Президент США Дональд Трамп виступив перед Конгресом і зробив низку заяв. Крім того, американський лідер може накласти вето на поставки зброї, але Україна має приватні контракти на закупівлю техніки.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • звернення Трампа до конгресу — всі готові до переговорів;
  • Трамп є агресивним у спробах змусити Зеленського погодитися на угоду, яка зупинить війну, — радник;
  • я не бачу себе посередником у врегулюванні війни в Україні, але чекаю Трампа разом із Путіним та Зеленським у Білорусі для переговорів, — Лукашенко;
  • доручив Умєрову, керівникам розвідок, дипломатам зв'язатися зі США та отримати офіційну інформацію щодо допомоги, — Зеленський;
  • президент США може накласти вето на поставки зброї, але Україна має приватні контракти на закупівлю техніки, — Ауслендер;
  • Трамп хоче змінити угоду з Україною про копалини та зробити її "більшою та кращою", — CBS;
  • Шмигаль підтвердив готовність України підписати угоду зі США про корисні копалини;
  • Макрон та Стармер їдуть до США.

Хто став гостями ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Андрій Ковальов — кандидат політичних наук;
  • Юрій Романюк — голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО";
  • Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента;
  • Костянтин Матвієнко — політичний експерт;
  • Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії;
  • Костянтин Матвієнко — політичний експерт.

Нагадаємо, після виступу в Конгресі Трамп не скасував рішення про припинення допомоги США для України. 

Крім того, президент США хоче розширити угоду з Україною про копалини.

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13:40 Атака на Одесу — наслідки обстрілу та емоції людей (фото)

13:35 Європарламент хоче позбавити Угорщину права голосу, — ЗМІ

13:19 Графік відпусток — як уникнути конфліктів з роботодавцем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:15 У Харкові пролунав потужний вибух — що відомо

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19:25 Коли Україні відновлять постачання зброї — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Що буде з Україною без допомоги США, — ефір День.LIVE

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12:55 Термінова пресконференція Шмигаля — пряма трансляція

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08:00 Трамп зупинив військову допомогу Україні, — ефір Ранок.LIVE

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