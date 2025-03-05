Макрон готує термінове звернення до Трампа — ефір День.LIVE

Президент США Дональд Трамп виступив перед Конгресом і зробив низку заяв. Крім того, американський лідер може накласти вето на поставки зброї, але Україна має приватні контракти на закупівлю техніки.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- звернення Трампа до конгресу — всі готові до переговорів;
- Трамп є агресивним у спробах змусити Зеленського погодитися на угоду, яка зупинить війну, — радник;
- я не бачу себе посередником у врегулюванні війни в Україні, але чекаю Трампа разом із Путіним та Зеленським у Білорусі для переговорів, — Лукашенко;
- доручив Умєрову, керівникам розвідок, дипломатам зв'язатися зі США та отримати офіційну інформацію щодо допомоги, — Зеленський;
- президент США може накласти вето на поставки зброї, але Україна має приватні контракти на закупівлю техніки, — Ауслендер;
- Трамп хоче змінити угоду з Україною про копалини та зробити її "більшою та кращою", — CBS;
- Шмигаль підтвердив готовність України підписати угоду зі США про корисні копалини;
- Макрон та Стармер їдуть до США.
Хто став гостями ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Андрій Ковальов — кандидат політичних наук;
- Юрій Романюк — голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО";
- Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента;
- Костянтин Матвієнко — політичний експерт;
- Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії;
- Костянтин Матвієнко — політичний експерт.
Нагадаємо, після виступу в Конгресі Трамп не скасував рішення про припинення допомоги США для України.
Крім того, президент США хоче розширити угоду з Україною про копалини.