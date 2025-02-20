Макрон экстренно собирается к Трампу — эфир Вечер.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали политический и общественный деятель Николай Томенко, народная депутат, внефракционная, Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход, президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы и Андрей Шевченко. Они обсудят недавние заявления президента США Дональда Трампа по Украине и обстрелы РФ по украинским городам.
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Эфир Вечер.LIVE
Гости эфира обсудят, чем завершились переговоры представителей Соединенных Штатов Америки и России.
Также они отреагируют на новый визит Макрона в США.
Среди других тем:
- скандальное заявление Трампа о "нелегитимности" Зеленского;
- готовность Трампа предложить Украине новые условия сырьевой сделки;
- удар по Николаеву и Одессе — какие последствия?
Напомним, что Эмманюэль Макрон после второй встречи с лидерами ЕС заявил, что Евросоюз продолжит усилия по установлению мира в Украине.
Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский пообщался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Темой разговора стали результаты второго саммита по дальнейшей поддержке Украины.