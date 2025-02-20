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Макрон экстренно собирается к Трампу — эфир Вечер.LIVE

Макрон экстренно собирается к Трампу — эфир Вечер.LIVE

20 февраля 2025 г. 17:50

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17:50 Макрон экстренно собирается к Трампу — эфир Вечер.LIVE

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17:26 Выступление Вэнса на конференции в США — прямая трансляция

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17:10 Лишь 92 из тысяч переходов Киева будут безбарьерными, — Витренко

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16:10 Рютте выступил с экстренным заявлением по Украине — прямой эфир

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13:33 Сазонов отреагировал на заявление Путина о наступлении на Сумщину

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13:00 Зеленский получил важный сигнал от Британии — День.LIVE

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12:40 Российская 15-я бригада должна была быть в Покровске, но застряла

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08:00 Зеленский ответил Трампу и Келлог в Украине — эфир Ранок.LIVE

19 февраля 2025
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19:00 Бахматов сообщил о коррупции в Киеве — эфир Київського часу

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18:20 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

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17:50 Макрон экстренно собирается к Трампу — эфир Вечер.LIVE

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17:26 Выступление Вэнса на конференции в США — прямая трансляция

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17:10 Лишь 92 из тысяч переходов Киева будут безбарьерными, — Витренко

Text

16:10 Рютте выступил с экстренным заявлением по Украине — прямой эфир

Text

13:33 Сазонов отреагировал на заявление Путина о наступлении на Сумщину

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13:00 Зеленский получил важный сигнал от Британии — День.LIVE

Text

12:40 Российская 15-я бригада должна была быть в Покровске, но застряла

Text

08:00 Зеленский ответил Трампу и Келлог в Украине — эфир Ранок.LIVE

19 февраля 2025
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19:00 Бахматов сообщил о коррупции в Киеве — эфир Київського часу

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18:20 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали политический и общественный деятель Николай Томенко, народная депутат, внефракционная, Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анна Скороход, президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы и Андрей Шевченко. Они обсудят недавние заявления президента США Дональда Трампа по Украине и обстрелы РФ по украинским городам.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечер.LIVE

Гости эфира обсудят, чем завершились переговоры представителей Соединенных Штатов Америки и России.

Также они отреагируют на новый визит Макрона в США.

Среди других тем:

  • скандальное заявление Трампа о "нелегитимности" Зеленского;
  • готовность Трампа предложить Украине новые условия сырьевой сделки;
  • удар по Николаеву и Одессе — какие последствия?

Напомним, что Эмманюэль Макрон после второй встречи с лидерами ЕС заявил, что Евросоюз продолжит усилия по установлению мира в Украине.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский пообщался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Темой разговора стали результаты второго саммита по дальнейшей поддержке Украины.

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18:15 В Молдову за 15 тыс. дол. — в Киеве выкрыли схему для уклонистов

18:05 Международные автобусные рейсы — как выбрать перевозчика в 2025

18:01 В Одессе взорвали в воздух внедорожник — что уже известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:47 Травма на производстве — оштрафуют ли работодателя

17:45 На Одесчине подожгли гражданское авто, а выдали за военное

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17:50 Макрон экстренно собирается к Трампу — эфир Вечер.LIVE

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17:26 Выступление Вэнса на конференции в США — прямая трансляция

Text

17:10 Лишь 92 из тысяч переходов Киева будут безбарьерными, — Витренко

Text

16:10 Рютте выступил с экстренным заявлением по Украине — прямой эфир

Text

13:33 Сазонов отреагировал на заявление Путина о наступлении на Сумщину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Зеленский получил важный сигнал от Британии — День.LIVE

Text

12:40 Российская 15-я бригада должна была быть в Покровске, но застряла

Text

08:00 Зеленский ответил Трампу и Келлог в Украине — эфир Ранок.LIVE

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19:00 Бахматов сообщил о коррупции в Киеве — эфир Київського часу

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