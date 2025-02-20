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Макрон екстрено збирається до Трампа — ефір Вечір.LIVE

Макрон екстрено збирається до Трампа — ефір Вечір.LIVE

20 лютого 2025 р. 17:50

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17:50 Макрон екстрено збирається до Трампа — ефір Вечір.LIVE

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17:26 Виступ Венса на конференції у США — пряма трансляція

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17:10 Лише 92 з тисяч переходів Києва стануть безбар'єрними, — Вітренко

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16:10 Рютте виступив з екстреною заявою щодо України — прямий ефір

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13:00 Зеленський отримав важливий сигнал від Британії — День.LIVE

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12:40 Російська 15-та бригада мала бути в Покровську, але застрягла

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08:00 Зеленський відповів Трампу та Келлог в Україні — ефір Ранок.LIVE

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19:00 Бахматов повідомив про корупцію у Києві — ефір Київського часу

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18:20 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

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17:50 Макрон екстрено збирається до Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

17:26 Виступ Венса на конференції у США — пряма трансляція

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17:10 Лише 92 з тисяч переходів Києва стануть безбар'єрними, — Вітренко

Text

16:10 Рютте виступив з екстреною заявою щодо України — прямий ефір

Text

13:33 Сазонов прокоментував заяву Путіна про наступ на Сумщину

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13:00 Зеленський отримав важливий сигнал від Британії — День.LIVE

Text

12:40 Російська 15-та бригада мала бути в Покровську, але застрягла

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08:00 Зеленський відповів Трампу та Келлог в Україні — ефір Ранок.LIVE

19 лютого 2025
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19:00 Бахматов повідомив про корупцію у Києві — ефір Київського часу

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18:20 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали політичний та громадський діяч Микола Томенко, народна депутатка, позафракційна, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анна Скороход, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов, дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді Андрій Шевченко. Вони обговорять нещодавні заяви президента США Дональда Трампа щодо України та обстріли РФ по українським містам.

Подивитися ефір Вечір.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру обговорять, чим завершилися перемовини представників Сполучених Штатів Америки та Росії.

Також вони відреагують на новий візит Макрона до США.

Серед інших тем:

  •     скандальна заява Трампа щодо "нелегітимності" Зеленського;
  •     готовність Трампа запропонувати Україні нові умови сировинної угоди;
  •     удар по Миколаєву та Одесі — які наслідки?

Нагадаємо, що Емманюель Макрон після другої зустрічі з лідерами ЄС заявив, що Євросоюз продовжить зусилля щодо встановлення миру в Україні.

Крім того, український лідер Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Франції Емманюелем Макроном. Темою розмови стали результати другого саміту щодо подальшої підтримки України.

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18:50 Венс розкрив цілі, які визначають політику Трампа

18:42 Українців попередили про відключення світла завтра — деталі

18:35 Виїжджати краще зараз — ситуація на кордоні в Одеській області

18:23 Синоптики попередили про раптовий прихід тепла в Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:20 Потужний вибух пролунав у Сумах — подробиці

18:15 До Молдови за 15 тис. дол. — у Києві викрили схему для ухилянтів

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16:10 Рютте виступив з екстреною заявою щодо України — прямий ефір

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13:33 Сазонов прокоментував заяву Путіна про наступ на Сумщину

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13:00 Зеленський отримав важливий сигнал від Британії — День.LIVE

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12:40 Російська 15-та бригада мала бути в Покровську, але застрягла

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