Макрон екстрено збирається до Трампа — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали політичний та громадський діяч Микола Томенко, народна депутатка, позафракційна, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анна Скороход, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов, дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді Андрій Шевченко. Вони обговорять нещодавні заяви президента США Дональда Трампа щодо України та обстріли РФ по українським містам.
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Ефір Вечір.LIVE
Гості ефіру обговорять, чим завершилися перемовини представників Сполучених Штатів Америки та Росії.
Також вони відреагують на новий візит Макрона до США.
Серед інших тем:
- скандальна заява Трампа щодо "нелегітимності" Зеленського;
- готовність Трампа запропонувати Україні нові умови сировинної угоди;
- удар по Миколаєву та Одесі — які наслідки?
Нагадаємо, що Емманюель Макрон після другої зустрічі з лідерами ЄС заявив, що Євросоюз продовжить зусилля щодо встановлення миру в Україні.
Крім того, український лідер Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Франції Емманюелем Макроном. Темою розмови стали результати другого саміту щодо подальшої підтримки України.