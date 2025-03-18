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Макрон экстренно приехал к Шольцу — прямой эфир

Макрон экстренно приехал к Шольцу — прямой эфир

18 марта 2025 г. 18:45

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18:45 Макрон экстренно приехал к Шольцу — прямой эфир

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18:45 Макрон экстренно приехал к Шольцу — прямой эфир

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17:50 Детали разговора Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

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15:18 Трамп звонит Путину — прямой эфир

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12:50 О чем Трамп будет разговаривать с Путиным — эфир День.LIVE

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08:00 Разговор Трампа с Путиным и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

17 марта 2025
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21:02 Пойдет ли РФ на перемирие с Украиной, — эфир Остаповец_LIVE

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20:45 Трамп вышел с важным заявлением об Украине — прямой эфир

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17:50 Экстренное обращение Макрона о войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

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Во вторник, 18 марта 2025 года, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон встретились в канцелярии Берлина. Политики пообщались с журналистами.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке.

Встреча Макрона с Шольцом

Олаф Шольц и Эммаюнуэль Макрон во время встречи обсудили поддержку Украины. Кроме того, речь шла о дальнейших шагах Европы в условиях войны.

Напомним, ранее лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ни одна из стран не может решать, можно ли разместить миротворческие силы в Украине. Тем более права на это не имеет Россия, убежден политик.

Также Эмманюэль Макрон назвал четыре основные гарантии безопасности от ЕС. Среди них рассматривается возможность развертывания иностранных войск в Украине.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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