Макрон экстренно приехал к Шольцу — прямой эфир

Во вторник, 18 марта 2025 года, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон встретились в канцелярии Берлина. Политики пообщались с журналистами.

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Встреча Макрона с Шольцом

Олаф Шольц и Эммаюнуэль Макрон во время встречи обсудили поддержку Украины. Кроме того, речь шла о дальнейших шагах Европы в условиях войны.

Напомним, ранее лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ни одна из стран не может решать, можно ли разместить миротворческие силы в Украине. Тем более права на это не имеет Россия, убежден политик.

Также Эмманюэль Макрон назвал четыре основные гарантии безопасности от ЕС. Среди них рассматривается возможность развертывания иностранных войск в Украине.