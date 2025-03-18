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Макрон екстрено приїхав до Шольца — прямий ефір

Макрон екстрено приїхав до Шольца — прямий ефір

18 березня 2025 р. 18:45

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18:45 Макрон екстрено приїхав до Шольца — прямий ефір

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17:50 Деталі розмови Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

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15:18 Трамп телефонує Путіну — прямий ефір

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12:50 Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

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08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

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20:45 Трамп вийшов з важливою заявою про Україну — прямий ефір

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17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

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17:30 Голова МЗС Британії виступає у парламенті щодо України — онлайн

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13:00 На що Україна не погодиться у переговорах з РФ — ефір День.LIVE

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18:45 Макрон екстрено приїхав до Шольца — прямий ефір

Text

17:50 Деталі розмови Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

15:18 Трамп телефонує Путіну — прямий ефір

Text

12:50 Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

Text

08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

17 березня 2025
Text

21:02 Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

Text

20:45 Трамп вийшов з важливою заявою про Україну — прямий ефір

Text

17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:30 Голова МЗС Британії виступає у парламенті щодо України — онлайн

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13:00 На що Україна не погодиться у переговорах з РФ — ефір День.LIVE

У вівторок, 18 березня 2025 року, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон зустрілися в канцелярії Берліна. Політики поспілкувалися з журналістами.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням.

Зустріч Макрона з Шольцом

Олаф Шольц та Емманюель Макрон під час зустрічі обговорили підтримку України. Крім того, йшлося про подальші кроки Європи в умовах війни.

Нагадаємо, раніше лідер Франції Емманюель Макрон заявив, що жодна з країн не може вирішувати, чи можна розмістити миротворчі сили в Україні. Тим паче права на це не має Росія, переконаний політик.

Також Емманюель Макрон назвав чотири основні гарантії безпеки від ЄС. Серед них розглядається можливість розгортання іноземних військ в Україні.

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19:55 Одесити не потраплять до Румунії машиною без цих документів

19:50 Путін заявив, що Україна не повинна отримувати військову допомогу

19:38 Трамп та Путін вирішили, з чого почнеться рух до становлення миру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:36 Путін заявив Трампу, що Україна має зупинити мобілізацію

19:30 Путін підтримав відмову від атак по інфраструктурі на 30 днів

19:29 Путін анонсував обмін полоненими між Україною та РФ, — росЗМІ

19:20 У порту Чорноморськ на Одещині новий керівник — хто ним став

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18:45 Макрон екстрено приїхав до Шольца — прямий ефір

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17:50 Деталі розмови Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

15:18 Трамп телефонує Путіну — прямий ефір

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12:50 Про що Трамп розмовлятиме з Путіним — ефір День.LIVE

Text

08:00 Розмова Трампа з Путіним та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

17 березня 2025
Text

21:02 Чи піде РФ на перемир'я з Україною, — ефір Остаповець_LIVE

Text

20:45 Трамп вийшов з важливою заявою про Україну — прямий ефір

Text

17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

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17:30 Голова МЗС Британії виступає у парламенті щодо України — онлайн

Text

13:00 На що Україна не погодиться у переговорах з РФ — ефір День.LIVE