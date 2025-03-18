Макрон екстрено приїхав до Шольца — прямий ефір

У вівторок, 18 березня 2025 року, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон зустрілися в канцелярії Берліна. Політики поспілкувалися з журналістами.

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Зустріч Макрона з Шольцом

Олаф Шольц та Емманюель Макрон під час зустрічі обговорили підтримку України. Крім того, йшлося про подальші кроки Європи в умовах війни.

Нагадаємо, раніше лідер Франції Емманюель Макрон заявив, що жодна з країн не може вирішувати, чи можна розмістити миротворчі сили в Україні. Тим паче права на це не має Росія, переконаний політик.

Також Емманюель Макрон назвав чотири основні гарантії безпеки від ЄС. Серед них розглядається можливість розгортання іноземних військ в Україні.