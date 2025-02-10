Будущая встреча Зеленского и Вэнса — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс встретятся на Мюнхенской конференции. В то же время стороны не анонсировали встречу официально.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

народный депутат, "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Ирина Никорак;

политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной;

политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

украинский предприниматель Денис Руденко;

доктор политических наук Максим Разумный;

руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят такие темы:

денежное обеспечение в ВСУ: сколько платят в 2025 году;

скандал вокруг ТЦК во Львове;

в Украине огромные очереди в ТЦК за отсрочками;

военные из Северной Кореи примут участие в параде в Москве 9 мая;

Трамп заявил о контактах с Путиным и прогрессе в прекращении войны РФ против Украины;

Ди Вэнс встретится с Зеленским;

Украина начала контратаковать, чтобы замедлить наступление оккупантов, — Le Figaro.

Напомним, вчера во Львове разгорелся скандал с участием работников ТЦК — их обвинили в похищении сотрудника университета. Его потом нашли на обочине в тяжелом состоянии.

В полиции Житомирщины прокомментировали инцидент. Правоохранители сообщили, что на самом деле мужчина выпрыгнул из авто во время поездки в тренировочный центр.