Будущая встреча Зеленского и Вэнса — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс встретятся на Мюнхенской конференции. В то же время стороны не анонсировали встречу официально.
Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- народный депутат, "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Ирина Никорак;
- политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной;
- политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
- украинский предприниматель Денис Руденко;
- доктор политических наук Максим Разумный;
- руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.
Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят такие темы:
- денежное обеспечение в ВСУ: сколько платят в 2025 году;
- скандал вокруг ТЦК во Львове;
- в Украине огромные очереди в ТЦК за отсрочками;
- военные из Северной Кореи примут участие в параде в Москве 9 мая;
- Трамп заявил о контактах с Путиным и прогрессе в прекращении войны РФ против Украины;
- Ди Вэнс встретится с Зеленским;
- Украина начала контратаковать, чтобы замедлить наступление оккупантов, — Le Figaro.
Напомним, вчера во Львове разгорелся скандал с участием работников ТЦК — их обвинили в похищении сотрудника университета. Его потом нашли на обочине в тяжелом состоянии.
В полиции Житомирщины прокомментировали инцидент. Правоохранители сообщили, что на самом деле мужчина выпрыгнул из авто во время поездки в тренировочный центр.