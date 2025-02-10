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Будущая встреча Зеленского и Вэнса — эфир День.LIVE

Будущая встреча Зеленского и Вэнса — эфир День.LIVE

10 февраля 2025 г. 13:00

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15:34 Линия дронов — военный назвал главную цель проекта

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13:00 Будущая встреча Зеленского и Вэнса — эфир День.LIVE

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11:53 Романенко проинформировал о ситуации в Торецке

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08:00 Зеленский высказался об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

8 февраля 2025
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23:01 Некоторых военных во время выборов придется отпустить, — Маляр

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02:12 Жилье для ветеранов ВСУ — сколько из них получат в 2025 году

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21:00 Что скрывает Красный Крест о пленных — выпуск "Наша справа"

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19:23 Воскобойник назвал количество украинских детей за границей

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17:50 Зеленский внезапно уволил Мойсюка — эфир Вечір.LIVE

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13:28 Юрист объяснил, возможна ли мобилизация после военного положения

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15:34 Линия дронов — военный назвал главную цель проекта

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13:00 Будущая встреча Зеленского и Вэнса — эфир День.LIVE

Text

11:53 Романенко проинформировал о ситуации в Торецке

Text

08:00 Зеленский высказался об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

8 февраля 2025
Text

23:01 Некоторых военных во время выборов придется отпустить, — Маляр

Text

02:12 Жилье для ветеранов ВСУ — сколько из них получат в 2025 году

7 февраля 2025
Text

21:00 Что скрывает Красный Крест о пленных — выпуск "Наша справа"

Text

19:23 Воскобойник назвал количество украинских детей за границей

Text

17:50 Зеленский внезапно уволил Мойсюка — эфир Вечір.LIVE

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13:28 Юрист объяснил, возможна ли мобилизация после военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс встретятся на Мюнхенской конференции. В то же время стороны не анонсировали встречу официально.

Об этом и не только поговорим в эфире День.LIVE в 13:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • народный депутат, "Европейская Солидарность", Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Ирина Никорак;
  • политолог, вице-президент АЦ "Политика" Олег Лесной;
  • политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • украинский предприниматель Денис Руденко;
  • доктор политических наук Максим Разумный;
  • руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

Вместе с ведущими Маргаритой Стецюк и Павлом Ковальчуком они обсудят такие темы:

  • денежное обеспечение в ВСУ: сколько платят в 2025 году;
  • скандал вокруг ТЦК во Львове;
  • в Украине огромные очереди в ТЦК за отсрочками;
  • военные из Северной Кореи примут участие в параде в Москве 9 мая;
  • Трамп заявил о контактах с Путиным и прогрессе в прекращении войны РФ против Украины;
  • Ди Вэнс встретится с Зеленским;
  • Украина начала контратаковать, чтобы замедлить наступление оккупантов, — Le Figaro.

Напомним, вчера во Львове разгорелся скандал с участием работников ТЦК — их обвинили в похищении сотрудника университета. Его потом нашли на обочине в тяжелом состоянии.

В полиции Житомирщины прокомментировали инцидент. Правоохранители сообщили, что на самом деле мужчина выпрыгнул из авто во время поездки в тренировочный центр.

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17:27 Во Львове очистили от краски табличку с названием улицы Фарион

17:27 Лучшие производители смартфонов — какой бренд выбрать в 2025 году

17:23 Холод скует Украину — погода на завтра от Укргидрометцентра

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:17 Режиссер Билоус отреагировал на уголовное дело против него

17:11 Рыбаков предупредили о новых ограничениях — правила с 15 февраля

17:05 Обновленные цены на топливо — где дешевле всего заправиться

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15:34 Линия дронов — военный назвал главную цель проекта

Text

13:00 Будущая встреча Зеленского и Вэнса — эфир День.LIVE

Text

11:53 Романенко проинформировал о ситуации в Торецке

Text

08:00 Зеленский высказался об окончании войны — эфир Ранок.LIVE

8 февраля 2025
Text

23:01 Некоторых военных во время выборов придется отпустить, — Маляр

Text

02:12 Жилье для ветеранов ВСУ — сколько из них получат в 2025 году

7 февраля 2025
Text

21:00 Что скрывает Красный Крест о пленных — выпуск "Наша справа"

Text

19:23 Воскобойник назвал количество украинских детей за границей

Text

17:50 Зеленский внезапно уволил Мойсюка — эфир Вечір.LIVE

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13:28 Юрист объяснил, возможна ли мобилизация после военного положения