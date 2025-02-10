Майбутня зустріч Зеленського та Венса — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрінуться на Мюнхенській конференції. Водночас сторони не анонсували зустрі ч офіційно.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

народна депутатка, "Європейська Солідарність", Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ірина Никорак;

політолог, віцепрезидент АЦ "Політика" Олег Лісний;

політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

український підприємець Денис Руденко;

доктор політичних наук Максим Розумний;

керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

грошове забезпечення в ЗСУ: скільки платять у 2025 році;

скандал навколо ТЦК у Львові;

в Україні величезні черги до ТЦК за відстрочками;

військові з Північної Кореї візьмуть участь у параді в Москві 9 травня;

Трамп заявив про контакти з Путіним і прогрес у припиненні війни РФ проти України;

Ді Венс зустрінеться із Зеленським;

Україна почала контратакувати, щоб сповільнити наступ окупантів, — Le Figaro.

Нагадаємо, вчора у Львові розгорівся скандал за участі працівників ТЦК — їх звинуватили у викраденні співробітника університет. Його потім знайшли на узбіччі у важкому стані.

У поліції Житомирщини прокоментували інцидент. Правоохоронці повідомили, що насправді чоловік вистрибнув із авто під час поїздки до тренувального центру.