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Майбутня зустріч Зеленського та Венса — ефір День.LIVE

Майбутня зустріч Зеленського та Венса — ефір День.LIVE

10 лютого 2025 р. 13:00

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13:00 Майбутня зустріч Зеленського та Венса — ефір День.LIVE

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11:53 Романенко проінформував щодо ситуації в Торецьку

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08:00 Зеленський висловився щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

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23:01 Деяких військових під час виборів доведеться відпустити, — Маляр

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21:00 Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

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19:23 Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

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17:50 Зеленський раптово звільнив Мойсюка — ефір Вечір.LIVE

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13:28 Юрист пояснив, чи можлива мобілізація після воєнного стану

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13:02 Київ поговорив з Вашингтоном про переговори — ефір День.LIVE

Text

13:00 Майбутня зустріч Зеленського та Венса — ефір День.LIVE

Text

11:53 Романенко проінформував щодо ситуації в Торецьку

Text

08:00 Зеленський висловився щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

8 лютого 2025
Text

23:01 Деяких військових під час виборів доведеться відпустити, — Маляр

Text

02:12 Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році

7 лютого 2025
Text

21:00 Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

Text

19:23 Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

Text

17:50 Зеленський раптово звільнив Мойсюка — ефір Вечір.LIVE

Text

13:28 Юрист пояснив, чи можлива мобілізація після воєнного стану

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13:02 Київ поговорив з Вашингтоном про переговори — ефір День.LIVE

Президент України Володимир  Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрінуться на Мюнхенській конференції. Водночас сторони не анонсували зустрі ч офіційно. 

Про це і не  тільки поговоримо в ефірі  День.LIVE о 13:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • народна депутатка, "Європейська Солідарність", Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ірина Никорак;
  • політолог, віцепрезидент АЦ "Політика" Олег Лісний; 
  • політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • український підприємець Денис Руденко;
  • доктор політичних наук Максим Розумний;
  • керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:

  • грошове забезпечення в ЗСУ: скільки платять у 2025 році;
  • скандал навколо ТЦК у Львові;
  • в Україні величезні черги до ТЦК за відстрочками;
  • військові з Північної Кореї візьмуть участь у параді в Москві 9 травня;
  • Трамп заявив про контакти з Путіним і прогрес у припиненні війни РФ проти України;
  • Ді Венс зустрінеться із Зеленським; 
  • Україна почала контратакувати, щоб сповільнити наступ окупантів, — Le Figaro.

Нагадаємо, вчора у Львові розгорівся скандал за участі працівників ТЦК — їх звинуватили у викраденні співробітника університет. Його потім знайшли на узбіччі у важкому стані.

У поліції Житомирщини прокоментували інцидент. Правоохоронці повідомили, що насправді чоловік вистрибнув із авто під час поїздки до тренувального центру.

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14:49 Були "туалетні схеми" — деталі операції "Чисте місто" від НАБУ

14:44 Apple назавжди попрощалася з 18-річною функцією у своїх пристроях

14:43 НАБУ оголосила Комарницького в розшук

14:40 Одесити знову лишились без води — адреси бюветів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:32 Зеленський показав, який вигляд мають підземні школи біля фронту

14:30 На які види виплат мають право військові — норми Міноборони

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13:00 Майбутня зустріч Зеленського та Венса — ефір День.LIVE

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11:53 Романенко проінформував щодо ситуації в Торецьку

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08:00 Зеленський висловився щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

8 лютого 2025
Text

23:01 Деяких військових під час виборів доведеться відпустити, — Маляр

Text

02:12 Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році

7 лютого 2025
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21:00 Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

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19:23 Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

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