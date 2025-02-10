Майбутня зустріч Зеленського та Венса — ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрінуться на Мюнхенській конференції. Водночас сторони не анонсували зустрі ч офіційно.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі День.LIVE о 13:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- народна депутатка, "Європейська Солідарність", Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ірина Никорак;
- політолог, віцепрезидент АЦ "Політика" Олег Лісний;
- політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
- український підприємець Денис Руденко;
- доктор політичних наук Максим Розумний;
- керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.
Разом з ведучими Маргаритою Стецюк та Павлом Ковальчуком вони обговорять такі теми:
- грошове забезпечення в ЗСУ: скільки платять у 2025 році;
- скандал навколо ТЦК у Львові;
- в Україні величезні черги до ТЦК за відстрочками;
- військові з Північної Кореї візьмуть участь у параді в Москві 9 травня;
- Трамп заявив про контакти з Путіним і прогрес у припиненні війни РФ проти України;
- Ді Венс зустрінеться із Зеленським;
- Україна почала контратакувати, щоб сповільнити наступ окупантів, — Le Figaro.
Нагадаємо, вчора у Львові розгорівся скандал за участі працівників ТЦК — їх звинуватили у викраденні співробітника університет. Його потім знайшли на узбіччі у важкому стані.
У поліції Житомирщини прокоментували інцидент. Правоохоронці повідомили, що насправді чоловік вистрибнув із авто під час поїздки до тренувального центру.