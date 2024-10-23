Летчики КНДР в России и проверка предприятий на критичность — эфир Вечір.LIVE

В Украине пройдет повторная проверка предприятий на критичность бронирования от мобилизации. В СБУ заявили, что в Киеве готовили кровавый теракт с большим количеством жертв по заказу России.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Сегодняшний день богат важными событиями:
- Предприятия повторно проверят на критичность бронирования от мобилизации;
- Прекращение ударов по объектам энергетики может завершить горячую фазу войны – Зеленский;
- СБУ: В Киеве готовили кровавый теракт с большим количеством жертв по заказу России;
- "Я не назначаю и не увольняю руководителей МСЭК": министр здравоохранения Виктор Ляшко не планирует уходить в отставку;
- РФ осторожна с тематикой привлечения военных из КНДР, чтобы Китай жестко не реагировал, — Зеленский;
- Китай начал новые учения с боевой стрельбой напротив Тайваня;
- КНДР отправила в Россию военных летчиков.
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- Председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Виктория Гриб;
- главная консультант Национального института стратегических исследований, доктор философии по политологии Алина Гриценко;
- старший лейтенант ВСУ, Кавалер ордена Б. Хмельницкого Николай Мельник;
- общественный и политический деятель (США) Юрий Рашкин.
Ранее мы писали, что Министерство обороны Соединенных Штатов впервые подтвердило прибытие северокорейских военных в Российскую Федерацию. При этом отметили, что неизвестно, какую цель они преследуют.
Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал возможность своей отставки из-за ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК). Эти учреждения не входят в компетенцию Минздрава.