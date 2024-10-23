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Летчики КНДР в России и проверка предприятий на критичность — эфир Вечір.LIVE

Летчики КНДР в России и проверка предприятий на критичность — эфир Вечір.LIVE

23 октября 2024 г. 17:52

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17:52 Летчики КНДР в России и проверка предприятий на критичность — эфир Вечір.LIVE

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17:52 Летчики КНДР в России и проверка предприятий на критичность — эфир Вечір.LIVE

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17:12 Скандал с пенсиями прокуроров — аналитик назвал структуру причастную к схемам

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16:36 Офицер ВСУ объяснил, чего не хватает, чтобы остановить наступление РФ

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13:54 Братчук сообщил о российской ИПСО касательно "ударного кулака" на Запорожье

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13:16 Подготовка теракта в Киеве и задержание российских агентов — эфир День.LIVE

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10:25 Корольчук спрогнозировал, когда в Украине могут возобновиться отключение света

Text

08:00 Зеленский упрекнул НАТО в нехватке оружия для остановки Путина — эфир Ранок.LIVE

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В Украине пройдет повторная проверка предприятий на критичность бронирования от мобилизации. В СБУ заявили, что в Киеве готовили кровавый теракт с большим количеством жертв по заказу России.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Сегодняшний день богат важными событиями:

  • Предприятия повторно проверят на критичность бронирования от мобилизации;
  • Прекращение ударов по объектам энергетики может завершить горячую фазу войны – Зеленский;
  • СБУ: В Киеве готовили кровавый теракт с большим количеством жертв по заказу России;
  • "Я не назначаю и не увольняю руководителей МСЭК": министр здравоохранения Виктор Ляшко не планирует уходить в отставку;
  • РФ осторожна с тематикой привлечения военных из КНДР, чтобы Китай жестко не реагировал, — Зеленский;
  • Китай начал новые учения с боевой стрельбой напротив Тайваня;
  • КНДР отправила в Россию военных летчиков.

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности Комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Виктория Гриб;
  • главная консультант Национального института стратегических исследований, доктор философии по политологии Алина Гриценко;
  • старший лейтенант ВСУ, Кавалер ордена Б. Хмельницкого Николай Мельник;
  • общественный и политический деятель (США) Юрий Рашкин.

Ранее мы писали, что Министерство обороны Соединенных Штатов впервые подтвердило прибытие северокорейских военных в Российскую Федерацию. При этом отметили, что неизвестно, какую цель они преследуют.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал возможность своей отставки из-за ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК). Эти учреждения не входят в компетенцию Минздрава.

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