Льотчики КНДР в Росії та перевірка підприємств на критичність — ефір Вечір.LIVE

В Україні пройде повторна перевірка підприємств на критичність для бронювання від мобілізації. В СБУ заявили, що в Києві готували кривавий теракт із великою кількістю жертв на замовлення Росії.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

Підприємства повторно перевірять на критичність для бронювання від мобілізації;

Припинення ударів по об'єктах енергетики може завершити гарячу фазу війни, – Зеленський;

СБУ: У Києві готували кривавий теракт із великою кількістю жертв на замовлення Росії;

"Я не призначаю і не звільняю керівників МСЕК": міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не планує йти у відставку;

РФ обережна з тематикою залучення військових із КНДР, щоб Китай жорстко не реагував, — Зеленський;

Китай розпочав нові навчання з бойовою стрільбою навпроти Тайваню;

КНДР відправила до Росії військових льотчиків.

Гостями студії Новини.LIVE стали:

Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;

головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, докторка філософії з політології Аліна Гриценко;

старший лейтенант ЗСУ, Кавалер ордену Б. Хмельницького Микола Мельник;

громадський та політичний діяч (США) Юрій Рашкін.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони Сполучених Штатів вперше підтвердило прибуття північнокорейських військових до Російської Федерації. При цьому там зазначили, що невідомо, яку мету вони переслідують.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прокоментував можливість своєї відставки через ситуацію з медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК). Ці заклади не належать до компетенції МОЗ.