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Льотчики КНДР в Росії та перевірка підприємств на критичність — ефір Вечір.LIVE

Льотчики КНДР в Росії та перевірка підприємств на критичність — ефір Вечір.LIVE

23 жовтня 2024 р. 17:52

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17:52 Льотчики КНДР в Росії та перевірка підприємств на критичність — ефір Вечір.LIVE

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16:36 Офіцер ЗСУ пояснив, чого не вистачає, аби зупинити наступ РФ

Text

13:54 Братчук повідомив про російську ІПСО щодо “ударного кулака” на Запоріжжі

Text

13:16 Підготовка теракту у Києві і затримання російських агентів — ефір День.LIVE

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10:25 Корольчук спрогнозував, коли в Україні можуть поновитися відключення світла

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08:00 Зеленський дорікнув НАТО в нестачі зброї для зупинення Путіна — ефір Ранок.LIVE

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07:58 Ауслендер розповів, як Ізраїль готується до жорсткої відповіді Ірану

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В Україні пройде повторна перевірка підприємств на критичність для бронювання від мобілізації. В СБУ заявили, що в Києві готували кривавий теракт із великою кількістю жертв на замовлення Росії.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Сьогоднішній день багатий на важливі події:

  • Підприємства повторно перевірять на критичність для бронювання від мобілізації;
  • Припинення ударів по об'єктах енергетики може завершити гарячу фазу війни, – Зеленський;
  • СБУ: У Києві готували кривавий теракт із великою кількістю жертв на замовлення Росії;
  • "Я не призначаю і не звільняю керівників МСЕК": міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не планує йти у відставку;
  • РФ обережна з тематикою залучення військових із КНДР, щоб Китай жорстко не реагував, — Зеленський;
  • Китай розпочав нові навчання з бойовою стрільбою навпроти Тайваню;
  • КНДР відправила до Росії військових льотчиків.

Гостями студії Новини.LIVE стали: 

  • Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;
  • головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, докторка філософії з політології Аліна Гриценко;
  • старший лейтенант ЗСУ, Кавалер ордену Б. Хмельницького Микола Мельник;
  • громадський та політичний діяч (США) Юрій Рашкін.

Раніше ми писали, що Міністерство оборони Сполучених Штатів вперше підтвердило прибуття північнокорейських військових до Російської Федерації. При цьому там зазначили, що невідомо, яку мету вони переслідують. 

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко прокоментував можливість своєї відставки через ситуацію з медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК). Ці заклади не належать до компетенції МОЗ.

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17:59 Український агроекспорт зріс більше ніж на чверть — що відомо

17:56 Чекати недовго — коли Франція передасть Україні винищувачі Mirage

17:54 Підозрюваним у зґвалтуванні 14-літньої відмовили в мобілізації, — Міноборони

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:42 У Тернополі на хабарництві затримали керівника ТЦК — що відомо

17:28 Десять тисяч доларів за інформацію — одесит намагався підкупити прикордонника

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17:52 Льотчики КНДР в Росії та перевірка підприємств на критичність — ефір Вечір.LIVE

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17:12 Скандал з пенсіями прокурорів — аналітик назвав структуру причетну до схем

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16:36 Офіцер ЗСУ пояснив, чого не вистачає, аби зупинити наступ РФ

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13:54 Братчук повідомив про російську ІПСО щодо “ударного кулака” на Запоріжжі

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10:25 Корольчук спрогнозував, коли в Україні можуть поновитися відключення світла

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