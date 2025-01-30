Литовские войска в Украине и резолюция ПАСЕ — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о заявлении главнокомандующего Вооруженными силами Литвы о возможности отправки военных в Украину для выполнения миротворческой миссии. Также узнаем, когда состоятся выборы в Украине.

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Другие темы эфира:

ПАСЕ приняла резолюцию о мирных переговорах по Украине и обязательствах Европы;

Россия начала использовать беспилотники "Шахед" с увеличенной боевой частью и металлическими элементами;

Трамп разочаровался в Путине и хочет делить мир с Китаем, — Newsweek.

Гости сегодняшнего эфира:

юрист, соучредитель первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко;

народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко;

авиаэксперт, участник львовского оборонного кластера Кирилл Новиков;

народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Ранее мы писали, что Россия продолжает атаковать Украину дронами-камикадзе, несмотря на погодные условия. Запуски ударных БпЛА происходят даже при сложной метеоситуации.

Также мы сообщали, что депутат Александр Мережко вместе с тремя коллегами предложил поправку о признании Владимира Путина террористом. Однако Парламентская ассамблея Совета Европы не поддержала эту инициативу.