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Литовские войска в Украине и резолюция ПАСЕ — эфир Вечір.LIVE

Литовские войска в Украине и резолюция ПАСЕ — эфир Вечір.LIVE

30 января 2025 г. 17:57

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19:03 Попенко объяснил, где в Украине можно взять дополнительные деньги

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18:26 Остановка финансирования США — Попенко предложил другой вариант

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17:57 Литовские войска в Украине и резолюция ПАСЕ — эфир Вечір.LIVE

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16:56 Попенко заявил об угрозах в коммунальной сфере из-за мобилизации

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15:24 В украинских хранилищах исторический минимум газа, — Попенко

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13:00 Что готовит Трамп для Украины за 100 дней, — эфир День.LIVE

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12:48 Реформа правосудия — нардеп о первом этапе переговоров с ЕС

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11:20 Как закончится война в Украине — в ВСУ сделали прогноз

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10:41 Приводят пьяниц и больных — военный раскритиковал ТЦК

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08:00 Как Украина будет искать ресурсы на поддержку — эфир Ранок.LIVE

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19:03 Попенко объяснил, где в Украине можно взять дополнительные деньги

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18:26 Остановка финансирования США — Попенко предложил другой вариант

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17:57 Литовские войска в Украине и резолюция ПАСЕ — эфир Вечір.LIVE

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16:56 Попенко заявил об угрозах в коммунальной сфере из-за мобилизации

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15:24 В украинских хранилищах исторический минимум газа, — Попенко

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13:00 Что готовит Трамп для Украины за 100 дней, — эфир День.LIVE

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12:48 Реформа правосудия — нардеп о первом этапе переговоров с ЕС

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11:20 Как закончится война в Украине — в ВСУ сделали прогноз

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10:41 Приводят пьяниц и больных — военный раскритиковал ТЦК

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08:00 Как Украина будет искать ресурсы на поддержку — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о заявлении главнокомандующего Вооруженными силами Литвы о возможности отправки военных в Украину для выполнения миротворческой миссии. Также узнаем, когда состоятся выборы в Украине.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира:

  • ПАСЕ приняла резолюцию о мирных переговорах по Украине и обязательствах Европы;
  • Россия начала использовать беспилотники "Шахед" с увеличенной боевой частью и металлическими элементами;
  • Трамп разочаровался в Путине и хочет делить мир с Китаем, — Newsweek.

Гости сегодняшнего эфира:

  • юрист, соучредитель первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко;
  • народный депутат Украины, министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010 гг.) Алексей Кучеренко;
  • авиаэксперт, участник львовского оборонного кластера Кирилл Новиков;
  • народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Ранее мы писали, что Россия продолжает атаковать Украину дронами-камикадзе, несмотря на погодные условия. Запуски ударных БпЛА происходят даже при сложной метеоситуации.

Также мы сообщали, что депутат Александр Мережко вместе с тремя коллегами предложил поправку о признании Владимира Путина террористом. Однако Парламентская ассамблея Совета Европы не поддержала эту инициативу.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:48 Реформа правосудия — нардеп о первом этапе переговоров с ЕС

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