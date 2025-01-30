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Литовські війська в Україні та резолюція ПАРЄ — ефір Вечір.LIVE

Литовські війська в Україні та резолюція ПАРЄ — ефір Вечір.LIVE

30 січня 2025 р. 17:57

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19:03 Попенко пояснив, де в Україні можна взяти додаткові кошти

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18:26 Зупинка фінансування США — Попенко запропонував інший варіант

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17:57 Литовські війська в Україні та резолюція ПАРЄ — ефір Вечір.LIVE

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16:56 Попенко заявив про загрози у комунальній сфері через мобілізацію

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15:24 В українських сховищах історичний мінімум запасів газу, — Попенко

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13:00 Що готує Трамп для України за 100 днів, — ефір День.LIVE

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12:48 Реформа правосуддя — нардеп про перший етап переговорів з ЄС

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11:20 Як закінчиться війна в Україні — у ЗСУ зробили прогноз

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10:41 Приводять п'яниць та хворих — військовий розкритикував ТЦК

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08:00 Як Україна шукатиме ресурси на власну підтримку — ефір Ранок.LIVE

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19:03 Попенко пояснив, де в Україні можна взяти додаткові кошти

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18:26 Зупинка фінансування США — Попенко запропонував інший варіант

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17:57 Литовські війська в Україні та резолюція ПАРЄ — ефір Вечір.LIVE

Text

16:56 Попенко заявив про загрози у комунальній сфері через мобілізацію

Text

15:24 В українських сховищах історичний мінімум запасів газу, — Попенко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Що готує Трамп для України за 100 днів, — ефір День.LIVE

Text

12:48 Реформа правосуддя — нардеп про перший етап переговорів з ЄС

Text

11:20 Як закінчиться війна в Україні — у ЗСУ зробили прогноз

Text

10:41 Приводять п'яниць та хворих — військовий розкритикував ТЦК

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08:00 Як Україна шукатиме ресурси на власну підтримку — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про заяву головнокомандувача Збройними силами Литви щодо можливості відправлення військових в Україну для виконання миротворчої місії. Також дізнаємося, коли відбудуться вибори в Україні.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру:

  • ПАРЄ ухвалила резолюцію про мирні переговори щодо України та зобов’язання Європи;
  • Росія почала використовувати безпілотники "Шахед" зі збільшеною бойовою частиною та металевими елементами;
  • Трамп розчарувався в Путіні й хоче ділити світ з Китаєм, — Newsweek.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • правник, співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова Геннадій Друзенко;
  • народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;
  • авіаексперт, учасник львівського оборонного кластера Кирило Новіков;
  • народний депутат, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Раніше ми писали, що Росія продовжує атакувати Україну дронами-камікадзе, незважаючи на погодні умови. Запуски ударних БпЛА відбуваються навіть за складної метеоситуації. 

Також ми повідомляли, що депутат Олександр Мережко разом із трьома колегами запропонував поправку про визнання Володимира Путіна терористом. Однак Парламентська асамблея Ради Європи не підтримала цю ініціативу.

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17:57 Литовські війська в Україні та резолюція ПАРЄ — ефір Вечір.LIVE

19:05 Тарифи на воду в Одесі у лютому — скільки платитимуть мешканці

19:05 Купівля нерухомості у 2025 — хто володітиме землею під будинком

18:33 Які штрафи від ТЦК чоловіки ризикують отримати з 1 лютого 2025

18:32 Київрада виділила кошти на ЗСУ — Ткаченко ініціював робочу групу

18:20 Де у Європі й Україні найдорожчі та найдешевші квартири

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:57 Литовські війська в Україні та резолюція ПАРЄ — ефір Вечір.LIVE

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16:56 Попенко заявив про загрози у комунальній сфері через мобілізацію

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15:24 В українських сховищах історичний мінімум запасів газу, — Попенко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:00 Що готує Трамп для України за 100 днів, — ефір День.LIVE

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12:48 Реформа правосуддя — нардеп про перший етап переговорів з ЄС

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