Литовські війська в Україні та резолюція ПАРЄ — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про заяву головнокомандувача Збройними силами Литви щодо можливості відправлення військових в Україну для виконання миротворчої місії. Також дізнаємося, коли відбудуться вибори в Україні.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру:

ПАРЄ ухвалила резолюцію про мирні переговори щодо України та зобов’язання Європи;

Росія почала використовувати безпілотники "Шахед" зі збільшеною бойовою частиною та металевими елементами;

Трамп розчарувався в Путіні й хоче ділити світ з Китаєм, — Newsweek.

Гості сьогоднішнього ефіру:

правник, співзасновник першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова Геннадій Друзенко;

народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 рр.) Олексій Кучеренко;

авіаексперт, учасник львівського оборонного кластера Кирило Новіков;

народний депутат, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Раніше ми писали, що Росія продовжує атакувати Україну дронами-камікадзе, незважаючи на погодні умови. Запуски ударних БпЛА відбуваються навіть за складної метеоситуації.

Також ми повідомляли, що депутат Олександр Мережко разом із трьома колегами запропонував поправку про визнання Володимира Путіна терористом. Однак Парламентська асамблея Ради Європи не підтримала цю ініціативу.