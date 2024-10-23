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Врач назвала главную причину смертности в Украине

Врач назвала главную причину смертности в Украине

23 октября 2024 г. 18:29

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В Украине увеличился уровень смертности среди населения. Основной причиной является сердечно-сосудистые заболевания.

Об этом сообщила заслуженный врач Украины Ольга Богомолец в эфире День.LIVE в среду, 23 октября.

Причины смертности в Украине

Богомолец заявила о том, что на первом месте среди причин смертности в Украине сейчас есть сердечно-сосудистые болезни. 

По ее словам, в других европейских странах на первом месте остается онкология.

"Это связано с тем, что реально уменьшить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, легко", — подчеркнула врач.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России население Украины уменьшилось на 10 миллионов человек.

В Институте демографии и социальных исследований отметили, что на подконтрольных территориях Украины численность населения составляет около 31 миллиона человек.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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