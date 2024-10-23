Лікарка назвала головну причину смертності в Україні

В Україні збільшився рівень смертності серед населення. Основною причиною є серцево-судинні захворювання.

Про це повідомила заслужена лікарка України Ольга Богомолець в ефірі День.LIVE у середу, 23 жовтня.

Причини смертності в Україні

Богомолець заявила про те, що на першому місці серед причин смертності в Україні наразі є серцево-судинні хвороби.

За її словами, в інших європейських країнах на першому місці залишається онкологія.

"Це пов'язано з тим, що реально зменшити смертність від серцево-судинних захворювань, легко", — підкреслила лікарка.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії населення України зменшилося на 10 мільйонів людей.

В Інституті демографії та соціальних досліджень зазначили, що на підконтрольних територіях України чисельність населення наразі становить близько 31 мільйона осіб.