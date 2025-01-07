Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая arrow
Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

7 января 2025 г. 17:29

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

Text

16:43 В ВСУ объяснили, почему россияне пускают ракеты друг к другу

Text

13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

Text

12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:33 Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

Text

08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

6 января 2025
Text

22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

Text

22:40 Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

Text

22:32 Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

Text

17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

Text

16:43 В ВСУ объяснили, почему россияне пускают ракеты друг к другу

Text

13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

Text

12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:33 Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

Text

08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

6 января 2025
Text

22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

Text

22:40 Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

Text

22:32 Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС

Гендиректор Центра общественного здоровья Михаил Росада сообщил, что выявленный в Китае метапневмовирус не слишком опасен. При этом он может вызвать пневмонию у тех, кто в группе риска.

Об этом Росада сообщил в эфире Ранок.LIVE во вторник, 7 января.

Опасен ли новый вирус

Эксперт пояснил, что к группе риска относятся прежде всего младенцы и люди в возрасте 60+, которые имеют сопутствующие болезни. Впрочем, этот вирус не отличается особой "заразностью" и известен в Украине с 2001 года. Его фиксировали, в частности, и в прошлом году. Лечение происходит в симптоматическом порядке.

Кроме того доктор медицинских наук сообщил, что за первую неделю нового года уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 50%.

Ранее мы сообщали, что метапневмовирус, который вызвал значительную нагрузку на медицинскую систему Китая, представляет риск для детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Однако, вероятность пандемии, подобной COVID-19, является низкой.

Напомним, в Китае из-за респираторного вируса переполнены больницы, введены чрезвычайные меры.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:09 Бойцы Азова показали уничтожение оккупантов на Донетчине — видео

18:08 ИИ показал, что будет с людьми в первые минуты потери интернета

18:01 Работали на оккупантов — в Николаеве осудили женщин-гауляйтеров

17:53 В Киеве открыли пункты сбора новогодних елок

Text

17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:49 В декабре оккупанты понесли наибольшие потери — какое количество

17:46 Расстройства психики — когда в ТЦК не выпишут повестку

17:36 Поддержка детей войны — какие льготы можно оформить в 2025 году

17:35 Синоптики назвали, какие области будет заливать дождями завтра

17:31 Ситуация в Курахово — где сейчас идут бои

18:09 Бойцы Азова показали уничтожение оккупантов на Донетчине — видео

18:08 ИИ показал, что будет с людьми в первые минуты потери интернета

18:01 Работали на оккупантов — в Николаеве осудили женщин-гауляйтеров

17:53 В Киеве открыли пункты сбора новогодних елок

17:49 В декабре оккупанты понесли наибольшие потери — какое количество

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:46 Расстройства психики — когда в ТЦК не выпишут повестку

17:36 Поддержка детей войны — какие льготы можно оформить в 2025 году

17:35 Синоптики назвали, какие области будет заливать дождями завтра

17:31 Ситуация в Курахово — где сейчас идут бои

17:25 В Укрзализныце назвали, сколько пассажиров эвакуировали в 2024

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

6 января 2025

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

Text

17:50 Трамп уже подготовил мирное соглашение — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

Text

16:43 В ВСУ объяснили, почему россияне пускают ракеты друг к другу

Text

13:00 План Трампа и визит спецпредставителя по Украине — эфир День.LIVE

Text

12:04 Россияне ударили по автобусу в Херсоне — состояние пострадавших

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:33 Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

Text

08:00 Заявление Зеленского о Курске и реакция РФ — эфир Ранок.LIVE

6 января 2025
Text

22:56 Это джокер — военный прокомментировал Курскую операцию

Text

22:40 Военный заявил, что в вопросе мобилизации не хватает государства

Text

22:32 Игнатьев заявил, что бизнес за полгода построил 200 МВт СЭС