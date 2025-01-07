Врач объяснил, кому грозит новый вирус из Китая

Гендиректор Центра общественного здоровья Михаил Росада сообщил, что выявленный в Китае метапневмовирус не слишком опасен. При этом он может вызвать пневмонию у тех, кто в группе риска.

Об этом Росада сообщил в эфире Ранок.LIVE во вторник, 7 января.

Опасен ли новый вирус

Эксперт пояснил, что к группе риска относятся прежде всего младенцы и люди в возрасте 60+, которые имеют сопутствующие болезни. Впрочем, этот вирус не отличается особой "заразностью" и известен в Украине с 2001 года. Его фиксировали, в частности, и в прошлом году. Лечение происходит в симптоматическом порядке.

Кроме того доктор медицинских наук сообщил, что за первую неделю нового года уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 50%.

Ранее мы сообщали, что метапневмовирус, который вызвал значительную нагрузку на медицинскую систему Китая, представляет риск для детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Однако, вероятность пандемии, подобной COVID-19, является низкой.

Напомним, в Китае из-за респираторного вируса переполнены больницы, введены чрезвычайные меры.