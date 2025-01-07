Лікар пояснив, кому загрожує новий вірус з Китаю

Гендиректор Центру громадського здоров’я Михайло Росада повідомив, що виявлений у Китаї метапневмовірус не надто небезпечний. При цьому він може викликати пневмонію у тих, хто в групі ризику.

Про це Росада повідомив в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 7 січня.

Чи небезпечний новий вірус

Експерт пояснив, що до групи ризику належать передусім немовлята та люди віком 60+, які мають супутні хвороби. Втім, цей вірус не вирізняється особливою "заразністю" та відомий в Україні з 2001 року. Його фіксували, зокрема, і минулого року. Лікування відбувається у симптоматичному порядку.

Окрім того, доктор медичних наук повідомив, що за перший тиждень нового року рівень захворюваності на ГРВІ нижчий за епідемічний поріг на 50%.

Раніше ми повідомляли, що метапневмовірус, який спричинив значне навантаження на медичну систему Китаю, становить ризик для дітей, осіб похилого віку та пацієнтів з хронічними захворюваннями. Проте, ймовірність пандемії, подібної до COVID-19, є низькою.

Нагадаємо, у Китаї через респіраторний вірус переповнені лікарні, запроваджено надзвичайні заходи.