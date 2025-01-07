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Лікар пояснив, кому загрожує новий вірус з Китаю

Лікар пояснив, кому загрожує новий вірус з Китаю

07 січня 2025 р. 17:29

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17:29 Лікар пояснив, кому загрожує новий вірус з Китаю

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16:43 У ЗСУ пояснили, чому росіяни пускають ракети одна до одної

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13:00 План Трампа та візит спецпредставника по Україні — ефір День.LIVE

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12:04 Росіяни вдарили по автобусу в Херсоні — який стан потерпілих

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Гендиректор Центру громадського здоров’я Михайло Росада повідомив, що виявлений у Китаї метапневмовірус не надто небезпечний. При цьому він може викликати пневмонію у тих, хто в групі ризику.

Про це Росада повідомив в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 7 січня.

Чи небезпечний новий вірус

Експерт пояснив, що до групи ризику належать передусім немовлята та люди віком 60+, які мають супутні хвороби. Втім, цей вірус не вирізняється особливою "заразністю" та відомий в Україні з 2001 року. Його фіксували, зокрема, і минулого року. Лікування відбувається у симптоматичному порядку. 

Окрім того, доктор медичних наук повідомив, що за перший тиждень нового року рівень захворюваності на ГРВІ нижчий за епідемічний поріг на 50%.

Раніше ми повідомляли, що метапневмовірус, який спричинив значне навантаження на медичну систему Китаю, становить ризик для дітей, осіб похилого віку та пацієнтів з хронічними захворюваннями. Проте, ймовірність пандемії, подібної до COVID-19, є низькою.

Нагадаємо, у Китаї через респіраторний вірус переповнені лікарні, запроваджено надзвичайні заходи.

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20:00 Коли подружжя служить — хто має право на звільнення

19:42 Зеленський підписав закон про міжнародні перевезення автобусами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:36 Країни Європи засудили дії Газпрому щодо ситуації в Придністров'ї

19:20 У Миколаєві чоловік кинув страйкбольну гранату в кафе — відео

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17:29 Лікар пояснив, кому загрожує новий вірус з Китаю

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16:43 У ЗСУ пояснили, чому росіяни пускають ракети одна до одної

Text

13:00 План Трампа та візит спецпредставника по Україні — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:04 Росіяни вдарили по автобусу в Херсоні — який стан потерпілих

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10:33 Економіст вказав чому в Україні буде криза з кадрами після війни

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08:00 Заява Зеленського про Курськ та реакція РФ — ефір Ранок.LIVE

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